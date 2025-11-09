Crees haberlo visto todo, pero esta joya en streaming te sorprenderá: la ciencia ficción más inesperada

Aunque no sea lo que suele ocurrir, algunas series son capaces de prometer una revolución sin apenas mover un solo dedo. El ejemplo más evidente es Mrs. Davis, una locura maravillosa que se cuela en el catálogo de HBO Max para recordarte que la ciencia ficción puede ser tremendamente divertida.

Lo interesante de su propuesta es que no vas a encontrarte una historia de robots intentando conquistar el mundo o una lección sobre el porvenir del mundo digital. Extrañamente, la ficción funciona como una fábula con monjas moteras, una búsqueda del Santo Grial y una inteligencia artificial con complejo de Dios. Sí, todo eso junto. Y funciona de maravilla.

Una ciencia ficción que es pura locura

Interpretada por Betty Gilpin, Simone es la protagonista de esta serie como una monja que ha hecho voto de rebeldía. En lugar de paz y oración, su vida es una cruzada contra una IA que ha sido bautizada como Mrs. Davis, una especie de oráculo digital que promete felicidad eterna a sus más fieles seguidores. La protagonista, sin embargo, prefiere las carreteras desgastadas, los misterios imposibles y, por qué no, algún que otro milagro.

Este es el tipo de ciencia ficción que se desliga de las reglas convencionales para dar forma a una producción que es difícil de olvidar. A lo largo de su viaje se mezclan caballeros templarios o algoritmos que de alguna forma están vinculados con la fe. Todo resulta un cóctel de ideas dispar que está mezclado con un sentido del humor de lo más particular.

Lo verdaderamente asombroso de Mrs. Davis es su capacidad para moverse en la comedia más absurda sin olvidarse del género al que pertenece. En un momento estás riendo de una escena surrealista, y al siguiente te encuentras una reflexión sobre la fe, el amor y el control que le entregamos a la tecnología en nuestro día a día. Todo envuelto en una energía de lo más caótica que convierte cada episodio en una experiencia impredecible.

Creada por Damon Lindelof y Tara Hernandez, ambos logran algo muy extraño: una historia que no teme ser ridícula para hacer algo que se siente profundamente humano. Y resulta interesante porque trata de emocionar a través del más absoluto desconcierto. Es, en cierto modo, un espejo del presente: vivimos conectados a una fe invisible y Mrs. Davis nos invita a reírnos de ese futuro antes de que sea demasiado tarde.

Fresca, provocadora y tiernamente extraña, esta serie no necesita de la construcción de un mundo imposible para cumplir su objetivo. Lo suyo es otra cosa: la sensación de que la ciencia ficción todavía puede sorprender sin caer en el estándar habitual. Como añadido, Mrs. Davis solo tiene una temporada y te invita a creer que las historias más locas aún pueden salvarnos del aburrimiento. Si tienes oportunidad, deberías verla en HBO Max.