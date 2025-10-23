HBO Max se une a la élite del audiovisual en España y redefine su papel cultural

HBO Max ha decidido no quedarse al margen del núcleo donde se cuecen los grandes debates del audiovisual en España. La plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery se incorpora al Consejo de la Academia de Televisión, en un movimiento que va mucho más allá de una simple firma de convenio. Esta alianza posiciona a HBO Max en un lugar estratégico: dentro de la institución que define los estándares, reconoce la excelencia y articula el futuro del sector en nuestro país.

El acuerdo no solo busca visibilidad o representación simbólica. HBO Max aportará apoyo activo a iniciativas que impulsen el prestigio del audiovisual español y fomenten la excelencia profesional. En otras palabras, se integra para participar en el diseño de un relato colectivo sobre el presente y futuro de nuestra industria cultural. Y lo hace en un contexto donde cada gesto institucional tiene eco en las pantallas, las redacciones y los despachos de producción.

La firma del convenio tuvo lugar en "The Friends Experience: The one in Madrid", un guiño pop que no pasó desapercibido, y contó con la presencia de Ángel Yllera, alto ejecutivo de Warner Bros. Discovery, y María Casado, presidenta de la Academia. Para Yllera, este paso es una continuación natural del compromiso de Warner con el sector en España, donde ha sido actor clave como productor, distribuidor y editor de contenidos durante décadas.

"Incorporarnos a la Academia de TV es sin duda uno de los pasos más relevantes que hemos dado", afirmó Yllera, reconociendo que HBO Max no solo quiere producir éxitos, sino también formar parte del ecosistema que los hace posibles. La implicación institucional es, hoy más que nunca, una declaración de intenciones: crear entretenimiento con propósito, que dialogue con la sociedad y sus retos.

Por su parte, María Casado subrayó la importancia de sumar a "una gran marca audiovisual de nivel mundial" a una institución que quiere ser más representativa, plural y comprometida con la diversidad del sector. "La Academia debe reflejar las diferentes sensibilidades y puntos de vista de la industria", afirmó. En este sentido, la entrada de HBO Max no es solo bienvenida: es necesaria.

En una era donde las plataformas digitales compiten ferozmente por la atención del público, el compromiso con el diálogo institucional puede marcar la diferencia entre generar contenido o construir legado. HBO Max parece haber elegido lo segundo. Con su entrada en la Academia de Televisión, la plataforma no solo quiere contar historias: quiere formar parte de cómo se cuentan en España.