¿Cuánto tendría que pagar Amazon a los herederos de Tolkien si se cancelase 'Los Anillos del Poder'?

Una nueva información ha arrojado algo de luz sobre cuánto tendría que pagar Amazon a la herencia de J. R. R. Tolkien en caso de que se cancelase la serie de Los Anillos de Poder. La tercera temporada de este spin-off de El Señor de los Anillos se confirmó en febrero y narra la búsqueda de Sauron para crear el Anillo Único. El rodaje comenzó el pasado mes de mayo, pero aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

La adaptación de fantasía ha sido objeto de un intenso escrutinio desde que se produjo su estreno en 2022. Debido al elevado presupuesto de la serie, y con ciertos análisis que sugieren que la audiencia cayó por debajo de las expectativas, hubo ciertos rumores en la industria sobre si los ejecutivos de Prime Video planeaban cancelarla o seguirían adelante pese a las dificultades.

El alto coste de una posible cancelación

Pues bien, parece que se ha estimado cuánto tendría que pagar Amazon a los herederos de J. R. R. Tolkien si finalmente llegaba su cancelación. Entre otros detalles, se menciona que el acuerdo inicial era desarrollar una serie de cinco temporadas con medio centenar de episodios. En caso de que Amazon no cumpliera ese plan, tendría que pagar una tasa de cancelación de 20 millones de dólares por temporada.

Una de las principales preguntas ha sido la manera de abordar esta serie, sobre todo porque no ha alcanzado el éxito esperado de una adaptación de la obra magna de Tolkien. Se sugiere que la primera temporada fue completada por solo el 37% de los espectadores de Prime Video en Estados Unidos. A nivel internacional, tuvo un mejor rendimiento, alcanzando el 45%. Es probable que estas cifras no sean las que Prime Video esperaba cuando adquirió los derechos por 250 millones de dólares.

Pese a la escala que podría haber tenido, la realidad es que Los Anillos de Poder no es una de las series que definen a Prime Video. Es posible que ese puesto se lo lleven producciones como Reacher o The Boys, sobre todo por el impacto que han tenido en la industria más recientemente. Esto da pie a un debate más amplio sobre si las obras de Tolkien encajan mejor en la gran pantalla.

Lo que parece lógico es que, mientras los costes se mantengan relativamente bajos, Prime Video tendrá cierto incentivo para mantener la serie y evitar esas "molestias" que pueden suponer las tasas de cancelación si finalmente se decide dejar atrás el proyecto.