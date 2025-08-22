Desaparece el canal de Kick del rapero Drake tras un enfrentamiento con el CEO de la plataforma

El crecimiento que ha experimentado el mundo del streaming ha tenido muchísimas consecuencias en los últimos años. Una de ellas es que celebridades ya conocidas por sus trabajos en otras áreas se hayan querido unir a la comunidad de Ibai, ElXokas y compañía creando ellos también contenido en internet.

Sin embargo, ni siquiera ellos están exentos de lo peor que te puede pasar como creador: que te cierren la cuenta. El último ejemplo de esto ha sido Drake. Tanto él como sus seguidores se han encontrado con que su canal oficial en Kick ha desaparecido sin dejar rastro. El rapero canadiense, que llevaba tiempo vinculado a la plataforma respaldada por Stake, era una de sus caras más reconocibles gracias a sus retransmisiones de apuestas en directo.

Drake cargó contra los directivos de Kick antes de la desaparición de su canal

Este es el error que aparece al intentar entrar en el canal de Kick de Drake Difoosion

Desde hace meses, el artista se había convertido en un habitual de la plataforma. Sin embargo, desde el 20 de agosto, cualquier intento de acceder a su canal devuelve un error 404, alimentando los rumores de un posible adiós definitivo.

El misterio ha crecido porque la desaparición llega justo después de que Drake criticara duramente a los responsables de Kick y Stake. El pasado 18 de agosto, el artista arremetió contra el CEO Ed Craven, al que llamó “tonto” y acusó de faltar al respeto a sus seguidores. También lanzó mensajes contra el cofundador Bijan Tehrani, aunque centró su enfado principalmente en Eddie.

El rapero aseguró además que nunca se le permitió “crecer en afiliados” dentro de la plataforma, pese a que, según él mismo, "nosotros construimos esto, y aun así nos tratan como basura". Unas declaraciones que muchos interpretaron como una ruptura definitiva con la compañía que lo había apoyado hasta ahora.

Mientras algunos seguidores quieren creer que se trata de una decisión temporal a la espera de renegociar su futuro con Stake, otros apuntan a que Drake podría haber cortado lazos de manera definitiva. Sea cual sea la realidad, la pérdida de su canal supone un golpe importante para Kick, que aún lucha por atraer a grandes celebridades en un terreno dominado por Twitch.