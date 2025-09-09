Descubren que incluso GTA 6 se une a la moda de OnlyFans de un modo muy curioso

La espera para recibir GTA 6 se está haciendo eterna para aquellos que llevan años aguardando para echarle el guante a lo nuevo de Rockstar Games. La fecha marcada en el calendario en estos momentos es el 26 de mayo de 2026, aunque hay algunos escépticos que no confían en ello. Mientras la empresa norteamericana sigue avanzando en el desarrollo, se han descubierto archivos de lo más curiosos en el juego.

hookers-galore.com: dominio con tono irreverente que encaja con el humor satírico y provocador de la saga

Una nueva filtración relacionada conha revelado una serie de, posiblemente destinados a aparecer comoSegún el insider, estos dominios fueron registrados elmediante los servidores de nombres de Take-Two. La selección de nombres parodia directamente aplicaciones y servicios reales, en una línea humorística muy característica de Rockstar. Entre los dominios identificados destacan:

Además, se mencionan otros dominios como brianandbradley.com, wipeoutcornskin.com o myboyhasacreepycorndog.com, que podrían tener distintos roles o simplemente servir como señuelos creativos. Este tipo de filtraciones reflejan una práctica recurrente en la saga: crear páginas web internas que simulan la presencia online dentro del mundo del juego, como ocurrió en GTA 4 y GTA 5.

GTA 6 sigue previsto para mayo de 2026, aunque podría volver a retrasarse

Actualmente, Rockstar y Take-Two han reafirmado su confianza en la fecha de lanzamiento prevista. El CEO Strauss Zelnick ha declarado que “su nivel de convicción es muy, muy alto” y que la prioridad es ofrecer una experiencia pulida por encima de cumplir estrictamente el calendario. De hecho, Take-Two ha reiterado que no se planea retrasar GTA 6 más allá de 2026, incluso si llegan nuevas consolas como PS6: en ese caso, simplemente se lanzaría una versión para la consola posterior como port.

No obstante, también circulan rumores sobre un posible aplazamiento a septiembre de 2026, basados en filtraciones de insiders como Millie A, que sugieren que Rockstar estaría evaluando mover la fecha algunos meses más tarde. Por el momento, estos rumores no han sido confirmados oficialmente. En resumen: la fecha de mayo de 2026 sigue siendo la confirmada, pero no se descarta que decisiones de pulido o estratégicas puedan motivar una nueva prórroga en el futuro.