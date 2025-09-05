GTA 6 recibiría un título especial que podría cambiar la industria, según los analistas

GTA 6 es, sin duda, el lanzamiento más esperado de la última década en el mundo del videojuego. Su impacto ya se ha dejado notar mucho antes de su llegada y la prueba son los millones de reproducciones que acumulan cada tráiler o las teorías que ya están desarrollando los jugadores a pesar de no conocer apenas nada del juego. La expectación es tan grande que incluso el resto de estudios se preparan para no lanzar sus juegos cerca de su fecha de estreno para no quedar eclipsados.

En este contexto, algunos analistas de la industria han comenzado a sugerir que GTA 6 no puede medirse con las mismas reglas que el resto de títulos. Para ellos, el próximo juego de Rockstar está en una categoría propia y podría marcar un antes y un después en la forma en que se habla de los videojuegos.

GTA 6, el primer “AAAAA” de la industria

En una entrevista con IGN, Nigel Lowrie, cofundador de Devolver Digital, afirmó que Grand Theft Auto VI podría considerarse el primer juego “AAAAA”. Hasta ahora, el término AAA se utilizaba para describir producciones ambiciosas con grandes presupuestos, pero según Lowrie, lo que prepara Rockstar es de una magnitud sin precedentes: “No hay nada comparable en alcance, escala e impacto cultural”.

La realidad es que las cifras apoyan este punto de vista. GTA 6 habría acumulado un presupuesto cercano a los 1.000 millones de dólares durante sus más de ocho años de desarrollo, lo que lo convertiría en el título más caro de la historia. Sin embargo, los analistas estiman que el juego podría generar más de 10.000 millones en ingresos, con 7.600 millones solo en sus dos primeros meses.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 26 de mayo de 2026, y aunque aún faltan meses para verlo en acción, la industria ya lo trata como algo único.