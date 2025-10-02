Así se rompió el vínculo entre JK Rowling y el elenco de Harry Potter en los últimos años

El desencuentro entre J.K. Rowling y el elenco que dio vida a sus personajes parece no tener vuelta atrás. El último episodio de esta fractura, protagonizado por la escritora británica y la actriz Emma Watson, evidencia que cualquier atisbo de reconciliación es ya una quimera. La dureza de las declaraciones cruzadas a raíz de sus posturas enfrentadas sobre los derechos de las personas transgénero confirma un abismo que parece insalvable entre la creadora del universo de Harry Potter y algunas de sus estrellas más conocidas.

De hecho, este no es un caso aislado ni la primera vez que una de las figuras principales de la saga cinematográfica se distancia públicamente de la autora. Ya en el pasado, el propio Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Harry Potter, marcó distancias al manifestar públicamente su desacuerdo con muchas posturas de la novelista, abriendo una brecha que, lejos de cerrarse, no ha hecho más que agrandarse con el tiempo.

En este nuevo capítulo de la polémica, la autora acusa a Watson de una doble moral, alegando que mientras le enviaba notas privadas de apoyo, en público contribuía a avivar la controversia en su contra. Rowling sostiene que la actriz, que interpretó a Hermione Granger, echó más leña al fuego en un debate ya de por sí encendido.

Asimismo, las críticas han escalado a un terreno mucho más personal. Rowling ha llegado a calificar a la intérprete de «ignorante», atribuyendo esta supuesta falta de conocimiento a la fama y la fortuna que amasó desde muy joven. La escritora no ha dudado en contraponer la vida privilegiada de la actriz con las dificultades económicas que ella misma sufrió al escribir la primera novela de la saga, cuando aún no era una figura de renombre mundial.

La brecha insalvable entre la autora y sus actores

Por otro lado, la novelista no percibe el reciente tono conciliador de Watson como un gesto sincero, sino que lo interpreta como una maniobra calculada. A su juicio, se trata simplemente de un mero «cambio de estrategia», motivado porque criticarla en público, según ella, «ya no está tan de moda» como lo estuvo en el pasado, sugiriendo que la postura de la actriz responde más a las corrientes de opinión dominantes que a una convicción personal.

En definitiva, la dureza de las acusaciones, que van desde la incoherencia hasta la ignorancia, dibuja un panorama en el que la relación está completamente rota. Con esta nueva afrenta, la distancia entre ambas partes se agranda, haciendo cada vez más improbable que la creadora del universo mágico y algunas de sus estrellas más reconocidas vuelvan a compartir un mismo espacio, ya sea público o privado.