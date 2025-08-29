'Dragon Ball': esta es la transformación más fuerte de la saga hasta el momento

Desde que Akira Toriyama mostró por primera vez la historia de Son Goku en 'Dragon Ball', el futuro que le siguió fue realmente increíble. El paso del tiempo ha logrado ofrecer una historia que se ha clavado en el corazón de millones de personas y por supuesto, también ha habido tiempo para ver cómo los personajes más icónicos del mundo lograban transformaciones y estados increíbles. Sin embargo... ¿Cuál es la más fuerte hasta el momento?

Todo el mundo sabe que Son Goku es el protagonista principal, aunque comparta campo de batalla con Vegeta, Piccolo, Gohan y demás compañeros. Pese a que todos han mejorado mucho sus aptitudes de combate, por el momento parece que Kakarot sigue siendo el más fuerte, al menos por ahora, gracias a su forma de Ultra Instinto dominado. Si bien se confirmó de forma oficial que tanto Vegeta Ultra Ego, Gohan Beast, Broly y Orange Piccolo están al mismo nivel que Goku en ese estado, lo cierto es que hay alguna ventaja que no puede pasar desapercibida.

El Ultra Instinto dominado hace que el cuerpo de su portador se actúe de forma automática ante las amenazas, esto hace que Goku pueda esquivar y cubrirse de prácticamente todos los ataques, por lo que podría decirse que es casi intocable. Esto no lo consiguen los otros personajes, por lo que tendrían que basarse más en su resistencia física a la hora de recibir golpes. Sea como sea, queda claro que el debate está servido y que siempre habrá opiniones diferentes al respecto.

Esta es la forma más poderosa de Goku Difoosion

Goku también tiene un poder oculto que nadie conoce

Muchas personas todavía no lo saben, pero Goku cuenta con un poder increíble en 'Dragon Ball' que casi nadie conoce. Durante 'Dragon Ball Z', más concretamente en la saga de Freezer, el Saiyan es capaz de leer la mente de Krillin para averiguar qué sucedió en el planeta Namek durante su ausencia. Esto solamente se ha utilizado una vez y podría haber sido realmente útil en otra ocasiones.

Por el momento todavía no hay más información al respecto de por qué no se volvió a usa este poder o de por qué es capaz de hacer esto. Lo cierto es que 'Dragon Ball' todavía tiene muchos detalles que mostrar a sus seguidores, así que presta mucha atención a todo lo que vendrá próximamente, porque seguramente consiga sorprender a todo el mundo.