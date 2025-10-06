Elizabeth Olsen se pronuncia sobre el regreso de Bruja Escarlata y responde a las críticas contra el UCM

Después de que se produjera su aparente muerte en la secuela de Doctor Strange, una de las mayores dudas del público sobre el UCM ha sido si el tiempo de la Bruja Escarlata ha terminado. Teniendo en cuenta la naturaleza de los cómics, es evidente que la muerte puede no ser siempre un estado inalterable. Esto es algo que en el mundo de las viñetas sucede constantemente, así que la muerte puede no significar el final después de todo.

En una entrevista con Elizabeth Olsen, se abordó una vez más el tema del regreso de su personaje en la franquicia de Marvel Studios y la posibilidad de que Wanda Maximoff regrese. La actriz, quien ha formado parte de la franquicia desde 2015, dejó claro que está más que dispuesta a volver a dar vida a este personaje. También decidió posicionarse sobre las críticas que recibe el UCM.

El final de la Bruja Escarlata en el UCM aún no está escrito

Su declaración no ha podido evitar la polémica, ya que argumentaba que esas películas no eran para la crítica, sino para los seguidores. Además, conviene señalar que estas palabras surgen después de que varias películas de la Saga del Multiverso tuvieran una recepción mixta. La actriz se refería a la idea de que estas últimas películas habían mejorado mucho a su personaje. También hablaba de cierto desgaste en el género de superhéroes. En cuanto a su regreso, lo tenía bastante claro:

"Es algo que me encanta y a lo que siempre quiero volver. Creo que lo especial de los últimos años es que he podido hacer tantas cosas con el personaje que nunca pensé que haría. Todavía hay diálogos que han ocurrido en los cómics que me encantaría hacer. Creo que los seguidores también quieren".

La realidad es que 2025 sí que trajo de vuelta a Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata, pero a través de la animación. Una versión alternativa formó parte de la serie de Marvel Zombies, que recientemente se estrenó en Disney+. Con solo unas pocas producciones planificadas en la Fase 6, aún quedan proyectos en los que la Bruja Escarlata podría aparecer antes del final de la Saga del Multiverso. Aún no se ha revelado el reparto completo de Vengadores: Doomsday, por lo que quedan más sorpresas por revelar.