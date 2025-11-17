ElXokas podría grabar una canción con IlloJuan para su próximo disco: "Me escribo dieciséis barras"

Hace ya más de un año que IlloJuan y SpokSponha dieron un paso adelante llevando a sus personajes de Marbella Vice, una serie de GTA Roleplay, a la vida real lanzando un álbum musical. El disco Hotel Maligno de Los Diozes parecía entonces una especie de experimento único que sería imposible de volver a ver.

Pues no solo va a habrá una segunda entrega del grupo musical ficticio, sino que además para esta nueva edición han ido más allá firmando con Sony para conseguir una producción todavía más profesional.

Con la palabra imposible ya casi sin significado, IlloJuan tiene claro que quiere preparar algo grande, y las colaboraciones son un factor clave para ello. Ya el primer álbum contó con estrellas del rap nacional, pero este segundo puede contar con incorporaciones todavía más peculiares.

ElXokas podría formar parte del segundo disco de Los Diozes

Este intercambio de declaraciones y de clips ha tenido lugar mientras IlloJuan se encuentra ya en la mansión de Madrid en la que va a grabar el disco. Sabiendo que Xokas siempre ha tenido una faceta de rapero habiendo subido incluso vídeos de canciones cuando era más joven, le propuso formar parte del proyecto.

Los seguidores de ambos actuaron como intermediarios para que esta propuesta llegase al gallego, que no lo dudó demasiado: “Sí sí, lo hago, pero me las tengo que escribir, ¿no? Me tienen que dejar unos días para escribirlas, porque tienen que ser barras de cachondeo, ¿no? [...] Decidle de mi parte que me escribo 16 barras, 16 barras son 4 párrafos”.

Con el streamer ya haciendo las cuentas, IlloJuan le dejó claro que quería que lo hiciese en serio recordando esos temas que el gallego tiene subidos. Escuchando uno de sus raps, parece que a todos les encajó que el gallego participase en alguna de las canciones, así que se puede decir que, a falta de confirmación oficial, esta colaboración sucederá.