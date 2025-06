Para mí, la serie más bestial y salvaje que puedes ver en streaming: no es apta para sensibles

Creo que si existe una serie que ha sabido romper el esquema tradicional en el género de los superhéroes tan explotado en los últimos años, esa es The Boys. Disponible como parte del catálogo de Prime Video, esta producción basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson no solo es la sátira más despiadada que puedas imaginarte, sino también una crítica inteligente a la corrupción del poder o al cinismo corporativo, con los superhéroes como telón de fondo.

The Boys no es una serie apta para todos los públicos, pero si eres capaz de dejarte conquistar por su propuesta, es una serie que será incapaz de dejarte indiferente. Olvídate de ver a Superman o Capitán América. Aquí no hay héroes que se muevan por una ética, sino que buscan perseguir sus propios intereses a cualquier precio. En lugar de héroes altruistas, The Boys plantea la idea de los “supers”: figuras públicas mimadas que son inestables.

La serie que acaba con el mito del héroe perfecto

La serie se centra en un pequeño grupo que no tiene poderes, The Boys, que busca frenar a estos supuestos salvadores que operan bajo el amparo de una megacorporación conocida como Vought. El choque entre ambos mundos es violento y, a menudo, brutalmente realista. Así que prepárate para ver la violencia más explícita y sangre en cada rincón de la pantalla.

Y es que uno de los mayores aciertos de la serie es su tono. The Boys es una combinación de acción con humor negro que se aleja de lo que entendemos como algo superheroico. No existe ningún temor a mostrar escenas gráficas ni a tratar temas espinosos como el abuso de poder o la manipulación mediática. Esta curiosa historia que le da una vuelta de tuerca al género viene acompañada de un ritmo trepidante que hará que quieras ver un episodio tras otro.

Eso sí, The Boys es una serie incómoda, provocadora y, en ciertos momentos, excesiva. Pero eso es parte de lo que la vuelve tan especial, lo que explica por qué se ha ganado un lugar tan especial de reconocimiento entre tanta oferta. Se atreve a decir lo que otras no, y lo hace con estilo de la forma más brutal. Si estás cansado de los superhéroes convencionales y quieres algo más crudo, The Boys es la mejor serie en streaming que puedes ver.

Disfruta de una de las mejores series que se han hecho en los últimos años, siendo consciente de que vas a encontrar caos, crítica y una historia que no va a tener reparos en enseñarte todo. Cuando la termines, siempre puedes conocer más de este despiadado universo con su spin-off, Gen V, que sigue una línea temática muy parecida.

La serie The Boys está disponible en Prime Video.