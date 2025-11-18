John Boyega revela cuáles son sus condiciones para que su esperado regreso a 'Star Wars' se haga realidad

John Boyega puso tres condiciones para regresar a la franquicia de Star Wars. Conocido por interpretar a Finn en la trilogía de secuelas de Star Wars, el actor se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las decisiones creativas para su personaje con las que no estuvo de acuerdo, particularmente en Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Posiblemente, ambas entregas son consideradas las más controvertidas de la saga.

Con el regreso de Rey en una próxima película de Star Wars ambientada 15 años después de El Ascenso de Skywalker, se ha especulado sobre si John Boyega podría retomar el papel de Finn. Más recientemente, la noticia de la cancelación de la película La Caza de Ben Solo ha generado campañas que pretendían revivir el proyecto y más especulaciones sobre el futuro de los personajes de la trilogía de secuelas.

Los requisitos de John Boyega que harían realidad el regreso de Finn

En la Liverpool Comic Con, John Boyega reveló que estaría dispuesto a regresar a Star Wars si se producen ciertas condiciones. La primera es que tendría que ser una película, ya que la amistad entre Finn y Poe Dameron "solo debería verse en la gran pantalla". La segunda es que Poe y Chewbacca deben aparecer en ella. En lo que respecta a la tercera, como suele ser habitual en este tipo de casos, debía existir "un excelente guion".

Así lo explicaba:

Oscar y yo somos muy tercos, y creemos que la amistad de nuestros personajes solo debería existir en la gran pantalla. Tiene que ser una película y, obviamente, con un guion excelente. Así que, si consigo esas condiciones, quién sabe. John Boyega, sobre su posible vuelta a la franquicia que comenzó George Lucas

En cuanto a la especulada aparición de Finn en la película de La Nueva Orden Jedi, es posible que esté ocultando su participación en el proyecto. Sí que es cierto que es un proyecto que ya ha cambiado de guionistas varias veces, así que es muy probable que sea sincero cuando confiesa no saber nada. Sin embargo, la realidad es que esa producción resulta ser un lugar lógico para justificar el regreso de Finn.

Aunque es cierto que Finn aún no ha regresado a las producciones de acción real, el personaje ha aparecido en varios proyectos de Star Wars posteriores a El Ascenso de Skywalker. Omar Benson Miller le dio voz a Finn en varios especiales en colaboración con LEGO. Finn también es un personaje principal en la novela The Last Order de Kwame Mbalia, que fue publicada el pasado mes de octubre.