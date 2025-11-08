Este nuevo bombazo de ciencia ficción en streaming pretende destronar a 'Breaking Bad'

Todas las miradas están puestas en la nueva serie de televisión que proviene del creador de Breaking Bad. Conocida como Pluribus, esta nueva propuesta de ciencia ficción ya forma parte del catálogo de Apple TV+, y supone una idea mucho mejor que hacer otro "spin-off" que lleva esperándose mucho tiempo. Lo que es evidente es que la serie protagonizada por Bryan Cranston se convirtió en un incuestionable éxito.

Tanto es así que inspiró la segunda serie ambientada en ese universo, Better Call Saul, convirtiéndose en otro logro para la franquicia. Con series tan espectaculares en su palmarés, es evidente que el nuevo proyecto de Vince Gilligan haya despertado una expectación total. Como bien sabrás, Breaking Bad se estrenó en 2008 y finalizó en 2013. En cambio, Better Call Saul llegó solo un par de años después, llegando a su desenlace en 2022.

Vince Gilligan deja atrás el universo de 'Breaking Bad'

Incluso antes de que terminara el spin-off centrado en Bob Odenkirk, los seguidores de la franquicia empezaron a pedir más historias ambientadas en este universo. La realidad es que, con tantos personajes interesantes que fueron presentados a lo largo de más de una década de emisión, existían muchas posibilidades. Sin embargo, Vince Gilligan ha querido adentrarse en un terreno completamente nuevo para crear una serie que marque un punto de inflexión en el género.

Protagonizada por Rhea Seehorn, Pluribus se centra en la única integrante de una comunidad que no está completamente satisfecha con la vida. El motivo de la intensa felicidad de todos es un virus que, por alguna razón desconocida, parece no afectar en absoluto al personaje principal. Lo cierto es que es una producción que no tiene absolutamente nada que ver con Breaking Bad. Aunque es cierto que la actriz formó parte del reparto de Better Call Saul, esta nueva ficción no mantiene ninguna conexión argumental.

Es posible que los seguidores han pedido más proyectos de Breaking Bad, pero también se ha criticado mucho la falta de contenido nuevo en la industria. Lo cierto es que vivimos en un momento en el que las secuelas, los spin-offs y los reinicios predominan. Por eso, cada vez que una historia conecta con el público, los creadores parecen estar presionados a expandir la idea hasta provocar un desgaste que no tarda mucho en estar presente.

Es interesante saber que Vince Gilligan ha evitado este error tan común. De hecho, un nuevo proyecto como Pluribus es justo lo que necesita la industria televisiva en este momento. El tráiler destaca el intenso misterio del concepto central de la serie, pero también incorpora una buena dosis de comedia. El hecho de que Pluribus se emita en Apple TV+ también supone otra ventaja, ya que la plataforma se está convirtiendo en un referente de ciencia ficción.