'Fallout' pone fin a su injusta comparación con la ciencia ficción de Apple TV+

Aunque parezca injusto, un enorme número de espectadores ha hecho una comparación entre Fallout y Silo, la aclamada serie de ciencia ficción de Apple TV+. Sin embargo, la actualización más reciente que ha recibido la adaptación del videojuego sugiere que estas comparaciones finalmente podrían terminar. Dado que este tipo de producciones basadas en videojuegos siempre han tenido una reputación cuestionable, no se esperaba mucho del título de Prime Video inspirado en el universo de Fallout.

Por suerte, la serie superó las expectativas y demostró que la industria se encuentra en un momento increíble para la ciencia ficción. Es interesante porque incluso las adaptaciones de videojuegos pueden tener un buen futuro en la televisión. Aun así, pese a su reconocimiento, Fallout se ha comparado constantemente con una serie que es propiedad de Apple TV+.

El inesperado éxito de 'Fallout' en Prime Video

Esta comparación no sorprende, ya que existen muchos paralelismos argumentales entre ambas. Sin embargo, tras las próximas temporadas, parece probable que estas similitudes encuentren su final. En cuanto al tono, Silo y Fallout difieren notablemente. Mientras que Silo es más oscura, Fallout tiene toques de comedia y tiene un apartado visual más vibrante. Eso sí, ambas series comparten la misma ambientación.

El factor común es que se desarrollan en estructuras subterráneas cerradas en las que los humanos han vivido durante generaciones tras un evento apocalíptico. Además, en ambas series, a las personas que viven en estas sociedades subterráneas controladas se les cuenta una verdad a medias sobre el mundo exterior. Mientras que los personajes de Silo creen que el mundo exterior es tóxico, a los de Fallout se les hace creer que representan lo mejor de la humanidad.

Aunque solo el tiempo dirá cómo se desarrollará la nueva temporada de Fallout, los creadores de la serie han confirmado que se desarrollará principalmente en New Vegas y girará en torno a la búsqueda del padre de Lucy. Por ello, se espera que la segunda temporada tenga como escenario principal el páramo exterior. Ese es el elemento que la distinguirá aún más de Silo. Aunque estas series se volverán significativamente diferentes a medida que avancen, aún tendrán algunos parecidos por el misterio central que comparten.