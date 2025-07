GTA 6 sigue logrando récords incluso antes de su lanzamiento

Que Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados en los últimos años es algo que ya sabíamos antes de cualquier información sobre él. Sin embargo, con cada anuncio relacionado con él esta idea se va reafirmando más, y por fin podemos poner cifras a esta expectación.

Tanto es así que, cuando todavía queda mucho para su lanzamiento, el juego ha conseguido ya batir un récord en la saga que sirve para demostrar las ganas de los jugadores de que este se haga realidad y para reafirmar la fuerza de la marca Rockstar Games. En esta ocasión, GTA 6 ha hecho historia gracias a su segundo tráiler en YouTube.

El segundo tráiler de GTA 6 supera en visitas al de GTA 5

El tráiler 2 de GTA 6 ya acumula más de 123 millones de visualizaciones en YouTube, superando oficialmente al tráiler original de GTA V, que mantenía esa misma cifra desde hace años. Aunque todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que haya generado el mismo nivel de impacto que el primer avance de este mismo título, que ya ha rebasado los 263 millones de vistas, es un claro reflejo del interés masivo en torno al juego.

Los seguidores de esta saga no han tardado en celebrar este hito en redes, destacando que GTA 6 ha logrado en un mes lo que su predecesor tardó en conseguir en más de 150. Lo cierto es que, a pesar de que en un principio este tráiler creó mucha polémica por el debate sobre si incluía o no gameplay y no solo cinemáticas, el tiempo ha logrado que todos acaben rendidos a él, demostrando que la campaña de marketing del juego ya se ha convertido en un fenómeno por sí misma.