Call of Duty desata la polémica en su comunidad por las nuevas skins que llegarán a Warzone y Black Ops 6

Uno de los secretos de que Call of Duty haya mantenido su alto nivel de ventas durante tantos años es el compromiso que siempre ha demostrado su comunidad, siendo una de las más fieles de la industria. Ahora, ante las últimas noticias sobre Black Ops 7, con la filtración de dos nuevos modos y la confirmación de una gran noticia para los amantes de la saga, los usuarios deberían de estar más contentos que nunca, pero hay algo que lo está impidiendo.

Gran parte de los jugadores que llevan años disfrutando de la franquicia han iniciado un debate en redes después de la llegada de las últimas skinks al Black Ops 6 y Warzone. Estas son fruto de una colaboración con la serie animada American Dad, siguiendo la misma corriente que con la unión con Beavis y Butt-Head. Estos usuarios han señalado que este tipo de skins están acabando con la esencia de Call of Duty, defendiendo que se debería de considerar un cambio de dirección.

Las críticas a Call of Duty por sus últimas skins

La cuenta InfoCoDES ha sido una de las encargadas de compartir la apariencia de estas nuevas incorporaciones, comparándolas con lo que había antes en Call of Duty. No son pocos los que han tachado de ridículo y de forzoso intentar incluir estas colaboraciones en un juego con el tono que tiene el título de Activision, echándole en gran parte la culpa de iniciar esta moda a Fortnite.

Aun así, cabe destacar que hay otra gran parte de la comunidad que defiende esta evolución, argumentando que solo da variedad al juego y que a quienes no le gusten solo tienen que no usarlas. Además, los que se han mostrado a favor de esta corriente han apuntado que hace mucho que en Call of Duty se incluyen packs de personalización con un tono menos serio, aunque también han recibido respuesta para este argumento.

Sea como sea, está claro que este hábito está creando una división de opiniones entre los admiradores de la saga. Habrá que esperar para ver qué decisión toma Activision al respecto.