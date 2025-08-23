Si te gustó la última serie de Stephen King, esta joya en streaming es tu próxima parada obligada

La última adaptación televisiva de una interesante novela de Stephen King es el recordatorio perfecto para ver una de las películas de ciencia ficción más intrigantes de Netflix. Con una puntuación casi perfecta del 95% en Rotten Tomatoes, este filme sigue siendo relativamente desconocido años después de su estreno. Sin embargo, está claro que merece mucha más atención.

Aunque cada año se estrenan numerosas adaptaciones de Stephen King, solo unas pocas son capaces de hacer que las obras del autor funcionen bien en pantalla. Puede que El Instituto no esté a la altura de las mejores películas y series basadas en las obras de Stephen King. Aun así, parece mucho mejor que la mayoría de las series de televisión de Stephen King estrenadas en los últimos años.

Una ciencia ficción intrigante en Netflix

En más de un sentido, esta adaptación televisiva de Stephen King también recuerda a una película de ciencia ficción de Netflix que extrañamente resulta poco apreciada en la plataforma. Debido a las similitudes existentes entre ambas, los espectadores que disfruten de la serie de Stephen King posiblemente también lo hagan viendo la película original de ciencia ficción de Netflix. De un modo extraño, El clon de Tyrone resulta una versión más disparatada de El Instituto.

El clon de Tyrone cuenta con una puntuación de crítica del 95%. En lo que respecta al público, tiene un 83% en Rotten Tomatoes. Incluso desde el punto de vista comercial, a la película le fue bien en Netflix cuando se estrenó en 2023. Pero ni siquiera eso evitó que se desinflase hasta pasar desapercibida.

Aunque puede resultar un poco oscura, es una ciencia ficción con mucha personalidad. Por otro lado, si bien presenta una crítica social que se hace notar, también evita tomarse demasiado en serio. Esto se debe a que adopta un enfoque de ciencia ficción mucho más divertido que se caracteriza por un humor negro que es efectivo.

También queda espacio para el drama en esta producción de Netflix, que se ve aún más realzado por su aspecto visual desconcertante que combina elementos de diversas épocas y géneros. John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris también se lucen como el trío protagonista, convirtiéndola en una de las mejores películas de ciencia ficción de Netflix que puedes ver.