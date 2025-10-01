LeBron James sorprende a Kai Cenat regalándole un reloj de lujo en pleno directo

Kai Cenat está viviendo uno de los momentos más memorables de su carrera como creador de contenido gracias a los logros que ha alcanzado en los últimas días de su evento “Mafiathon 3”. Además de alcanzar un millón de subs y celebrarlo saltando en paracaídas, el estadounidense ha ido recibiendo la visita de grandes estrellas de distintos campos, una de ellas toda una figura del deporte mundial.

Durante el cierre de su evento , el streamer recibió en su mansión nada menos que a LeBron James. Lo que parecía una simple aparición especial terminó convirtiéndose en un gesto que dejó a Cenat completamente sin palabras porque encuentro no solo fue una muestra de apoyo al trabajo de Cenat, sino también la ocasión perfecta para que LeBron sorprendiera al creador con un regalo de lujo que se ha vuelto viral en redes sociales.

LeBron James le regala a Kai Cenat un reloj Audemars Piguet exclusivo

La visita tuvo lugar durante el maratón de streamings que Kai Cenat mantuvo en directo durante 30 días consecutivos. Allí, LeBron James apareció acompañado de su hija Zhuri y, tras charlar con el streamer y su audiencia, decidió darle un obsequio inesperado: un reloj Audemars Piguet en los colores de Los Angeles Lakers.

El gesto dejó a Cenat sin palabras, mientras el jugador explicaba que era un reconocimiento a la histórica cifra de seguidores alcanzada por el creador en la plataforma. Además del reloj, LeBron también le entregó a Kai y a su equipo las nuevas zapatillas LeBron XXIII, aún no lanzadas oficialmente y previstas para llegar a las tiendas el próximo mes.

La visita no se limitó a los regalos. James recorrió la mansión de Kai en Los Ángeles y hasta se animó a jugar unos minutos de baloncesto en la cancha privada del streamer.

El detalle de LeBron se suma a la larga lista de celebridades que han pasado por “Mafiathon 3”, donde ya habían aparecido nombres como Snoop Dogg, Mariah Carey, Ice Spice, Latto e incluso Kim Kardashian junto a su hijo Saint West.