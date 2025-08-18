IlloJuan adelanta dónde podría ser la siguiente Velada de Ibai: "Sería el próximo paso"

Cada año Ibai pretende superar la anterior edición de La Velada del Año por todos los medios. Mejores combates, actuaciones de artistas de más renombre, una puesta en escena más trabajada y, evidentemente, un escenario todavía más imponente.

Después de la cuarta entrega en el Estadio Santiago Bernabéu, parecía que el vasco no tenía mucho margen de maniobra en este sentido. Sin embargo, resolvió bien la situación con La Cartuja en Sevilla, a pesar de las protestas por las pobres medidas contra el calor.

Ahora vuelve a tener la misma papeleta, y jugando a ponerse en su lugar IlloJuan ha querido apostar por cuál sería el mejor lugar para acoger la siguiente edición de La Velada del Año, teniendo muy claro que, de estar disponible, este estadio sería ideal.

IlloJuan apuesta por el Camp Nou para La Velada del Año 6

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del malagueño en las que no mostró ninguna duda de cuál debería de ser el siguiente objetivo de Ibai.

“Yo creo que la siguiente Velada 100%, bueno, 100%. El Camp Nou, ¿el año que viene estará hecho? El próximo paso de La Velada sería el Camp Nou”, aseguró el creador de contenido, que apuntó al tema del aforo como principal motivo.

Después de la reforma, el estadio tendría capacidad para 105.000 personas según cifras del propio FC Barcelona. Si a esto le sumamos que en un evento de este tipo no solo se cuentan los asientos, habría incluso más disponibilidad de ser necesario.

“Lo que le interesa (a Ibai), también por ganar dinero, es que sea en un estadio o más grande o igual. Y dentro de lo que es este país, pues sería el Camp Nou, si está”, afirmó el malagueño, abriendo dos posibilidades con estas declaraciones. La primera que La Velada se vuelva a celebrar en España y no fuera, y la segunda que el hogar del FC Barcelona haya terminado con sus obras.