ElXokas hace su primer directo con el nuevo PC doble y vuelve a tener problemas

Aunque a lo largo de su carrera ElXokas ha protagonizado muchas polémicas, probablemente el motivo por el que el gallego ha recibido más críticas en redes haya sido por su ordenador. Cuando Nate Gentile le hizo un doble PC, el streamer presumió mucho de ello, pero no tardó en sufrir algunos problemas técnicos por culpa del ordenador.

Por eso no es de extrañar que después de que Xokas anunciase que el youtuber le iba a preparar otro doble ordenador, muchos empezaron a temerse lo peor y a esperar nuevos fallos en sus primeros directos.

Hace unos días el gallego debutó en Twitch con este ordenador y, efectivamente, sufrió algunos problemas técnicos, aunque estos no tuvieron ni punto de comparación con lo que pasó con el anterior PC.

ElXokas tiene problemas con su nuevo ordenador en su primer directo

La cuenta de TikTok Franky...cc ha recogido el momento en el que Xokasintentaba enseñar su ordenador en el directo retransmitiendo desde la cámara de su móvil. Sin embargo, en ese instante la imagen del directo comenzó a ralentizarse hasta quedarse congelada.

Aunque en un principio el creador de contenido, que ya ha revelado si participará en la próxima Velada, achacó este fallo al propio móvil, explicando que se le estaba quedando sin batería y no tenía cargador, cuando volvió a retransmitir desde la cámara del ordenador la imagen no se estabilizó y siguió congelada, refrescándose a tirones y sin mostrar vídeo fluido.

A pesar de todo, tampoco le dio tiempo a ElXokas a intentar arreglar nada, porque cuando leyó el chat y los mensajes sobre que el problema persistía más allá del móvil, la cámara dejó de trabarse y volvió a mostrar una imagen en perfecto movimiento, sin ningún parón.

Más allá de este pequeño incidente, el resto del directo fue a la perfección a nivel técnico y sin ningún otro momento que destacar para aquellos que esperaban volver a ver grandes fallos en el ordenador.Habrá que ver si esta nueva creación de Nate continúa sin darle problemas.