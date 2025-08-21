Una creadora de contenido convierte en realidad un sueño de la infancia inspirado en Zelda

La saga The Legend of Zelda no solo ha dejado aventuras inolvidables en consolas de Nintendo, sino que también ha marcado la infancia de millones de jugadores en todo el mundo. Sus mundos fantásticos, objetos mágicos y personajes memorables han inspirado a admiradores de todas las edades a dar rienda suelta a la imaginación, muchas veces en forma de dibujos o maquetas caseras.

Algunos de esos sueños se quedan en el papel, pero otros logran dar el salto a la realidad con una dosis extra de ingenio, creatividad y dedicación. Eso es lo que ha ocurrido recientemente con una creadora de contenido que decidió transformar uno de sus recuerdos escolares en un proyecto que ha sorprendido a todo el mundo.

La youtuber LittleJem recrea el Mascarón Rojo de Zelda: The Wind Waker

La youtuber conocida como LittleJem ha construido y puesto a navegar una réplica del Mascarón Rojo, el mítico barco de Zelda: The Wind Waker. Su proyecto comenzó con un dibujo realizado en un trabajo escolar cuando tenía apenas 10 años y culminó en 2025, tras dedicar dos meses a transformar una embarcación de segunda mano en la icónica nave de Link.

Para dar forma al barco utilizó madera, espuma, piezas impresas en 3D y varias capas de resina, además de incluir detalles animatrónicos en la cabeza y mandíbula, que podían moverse gracias a servomotores. Aunque confesó que recurrió a un motor fuera borda por cuestiones de seguridad y tiempo, el resultado final logró mantenerse fiel al espíritu del juego.

El momento más especial llegó durante las pruebas, cuando la embarcación consiguió flotar con su enorme vela desplegada, ofreciendo una estampa que parecía sacada directamente del universo de Hyrule. LittleJem definió la experiencia como “el proyecto más intimidante” de su trayectoria, pero también como el cumplimiento de un sueño que llevaba consigo desde la infancia.

La creadora adelantó además que, si su vídeo alcanza el millón de visualizaciones, añadirá nuevas funciones como un cañón o un gancho, acercando aún más la experiencia a la del título original de Nintendo.