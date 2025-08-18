ElXokas decide por fin si participar en La Velada y lo comparte en un vídeo

Uno de los momentos más especiales de La Velada del Año 5 fue el desafío que IlloJuan le mandó a ElXokas en medio del evento para subirse al ring en la siguiente edición. Este combate, que sería sin duda el mainevent, estaba pendiente de la respuesta del gallego.

Xokas, que ha anunciado que Nate Gentile le ha hecho un nuevo doble PC, no quiso arriesgarse con su decisión y prefirió someterse a un entrenamiento militar de tres días como prueba para comprobar si está dispuesto a soportar esa rutina.

Ahora, con esta preparación terminada, ha sido el momento de que el gallego anunciase si, finalmente, aceptaba la pelea o no.

ElXokas confirma que no participará en La Velada del Año 6

La cuenta de TikTok Mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger el momento en el que, sentado en medio de la naturaleza junto a su entrenador, ElXokas respondía a la gran pregunta. “El problema de La Velada es que esto habría que mantenerlo todo un año. Podría mantener esto 350 días, pero a costa de todo lo que me gusta de la vida”, comenzó explicando el streamer.

El creador de contenido destacó que quiere mucho a Ibai y que le agradece profundamente que quiera contar con él, pero que, aun así, no le vale la pena en absoluto hacer un cambio de vida tan drástico, y más aún “con un proyecto que no es siquiera su propio proyecto”.

Además, el gallego aseguró que no tiene sentido aceptar esta pelea cuando aún no ha terminado su cambio físico.

Por estos motivos, ElXokasterminó con lo que ha sido sus conclusiones: “Definitivamente, La Velada sería mucho trabajo para muy poco beneficio [...] Así que yo creo que lo que deberíamos de hacer sería cerrar el cambio físico antes de que termine el año”.