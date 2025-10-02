James Gunn al fin aclara si el canon de Marvel realmente existe en el DCEU

James Gunn, conocido por ser el nuevo arquitecto del reinicio del DCEU, acaba de revelar si Marvel es canon tras una referencia que se ha producido en la serie de Peacemaker. Como bien sabrás, este guionista, director y productor dirigió la trilogía de Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios antes de que se convirtiera en el nuevo fichaje de DC.

Por ahora, el director ha estado involucrado en los estrenos de Superman y Creature Commandos. También fue el responsable de encabezar la producción de El Escuadrón Suicida y formó parte activa del desarrollo de la serie Peacemaker, que podría considerarse su spin-off. La serie recibió críticas muy positivas, con una sorprendente puntuación del 93% en Rotten Tomatoes.

El papel de James Gunn en el DCEU de DC Studios

Lo más curioso es que una escena de la serie recreó el popular meme de Spider-Man que muestra las versiones personaje apuntándose entre sí. En una entrevista reciente, James Gunn afirmó que Marvel sí existe en DC, aclarando que la referencia a Spider-Man en Peacemaker lo confirmaba. Lo mismo ocurre en sentido inverso, ya que su especial navideño de Guardianes de la Galaxia mencionó a Batman.

"He creado DC en el Universo Marvel y Marvel en el Universo DC. Es genial", comentaba. Por extraño que parezca, también admitió que, en el Universo DC, él no es el director de las películas de Guardianes de la Galaxia. En cambio, Edgar Wright, quien coescribió y produjo la entrega original de Ant-Man, es el director. No solo eso, sino que "hizo un mejor trabajo" que James Gunn al crear la trilogía.

La realidad es que Marvel y DC suelen comportarse como compañías rivales en el mundo de los cómics, pero también tienen un historial de publicar crossovers de sus respectivos universos. Puede que los superhéroes de ambas editoriales compartieron espacio en una misma página, pero no es lo que suele ocurrir habitualmente.

Si bien estos cruces son más comunes en las viñetas, las franquicias cinematográficas no han seguido su ejemplo, al menos no tan directamente como se ha producido en los cómics. Aun así, James Gunn ha creado películas y series tanto para Marvel como para DC, por lo que no sorprende que sea él quien confirme que Marvel es canon en el Universo DC, y viceversa.