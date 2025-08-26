La llegada de Hollow Knight: Silksong provoca nuevos retrasos en el calendario

El esperado Hollow Knight: Silksong, desarrollado por Team Cherry, ya tiene fecha oficial: se lanzará el 4 de septiembre de 2025. Esta confirmación ha desatado una reacción inesperada en el panorama independiente, con varios estudios decididos a retrasar sus propios lanzamientos para evitar competir contra un fenómeno tan mediático, ya que se trata de uno de los videojuegos más esperados durante los últimos años por parte de millones de usuarios en todo el mundo.

Uno de los casos destacados es CloverPit, un roguelite de Panik Arcade inicialmente previsto para el 3 de septiembre. Los desarrolladores comunicaron oficialmente su decisión de mover la fecha al 26 de septiembre, reconociendo que lanzar el juego un día antes del debut de Silksong "habría comprometido seriamente" su visibilidad. Asimismo, el RPG Faeland, desarrollado por Talegames, ha pospuesto indefinidamente su versión 1.0, que iba a llegar el 9 de septiembre, con la intención de esperar el momento más oportuno para recibir la atención que merece.

El estudio español Aeternum Games también posterga la llegada de Aeterna Lucis

Además, Aeternum Game Studios ha trasladado el estreno de Aeterna Lucis directamente a 2026, citando como razones la magnitud del lanzamiento de Silksong y la falta de kits de desarrollo (devkits) para asegurar un despliegue técnico adecuado en plataformas de nueva generación. De este modo, el maremoto que se esperaba con GTA 6 en el calendario de 2025 finalmente lo ha provocado Hollow Knight: Silksong, que ha irrumpido con fuerza entre los lanzamientos de la recta final de año, obligando a mover fechas ya marcadas por otras editoras.

En conjunto, el anuncio de la fecha de Silksong ha generado un efecto dominó que está reconfigurando el calendario indie de septiembre. Según medios especializados, la combinación entre el impacto mediático del juego y su posición como uno de los lanzamientos más esperados del año ha sido determinante para que otros desarrolladores opten por retrasar sus proyectos.