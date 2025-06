Me marcó más que 'Breaking Bad': esta serie es una auténtica obra maestra desconocida que no has visto

Breaking Bad, Juego de Tronos, Los Soprano o The Wire posiblemente sean las mejores series de la historia. Todas ellas tienen ese algo especial que las hace distintas, elevando su posición como lo mejor que se puede hacer en televisión. Pero eso no quiere decir que deban ser las únicas que merezcan ese reconocimiento unánime. The Leftovers permanece injustamente en la sombra, pese a tener los ingredientes necesarios para ser una obra maestra absoluta.

Producida por HBO y desarrollada por Damon Lindelof, esta es la mejor serie que explora el dolor y la sensación de pérdida. Una historia que pretende dar una explicación al sentido de la vida de la forma más profunda. Creo que nunca he visto algo así en la televisión, o al menos no de una forma que me marcase tanto.

Una serie sobre el duelo que deja huella

Con tan solo tres temporadas, The Leftovers parte de un evento desconcertante: el 2% de la población desaparece de forma súbita y sin explicación. Pero la serie no se centra en resolver el misterio, sino en las consecuencias humanas y sociales que tuvo este evento tan traumático. Esta decisión narrativa la aleja de las fórmulas más comunes que buscan darle un sentido a todo, situándola en un territorio mucho más introspectivo en el que lo existencial lo es todo.

Solo puedo decir que esta serie es magistral en todos los sentidos. La fotografía está cuidada al detalle y cada plano tiene una intencionalidad. Tampoco me puedo olvidar de la banda sonora de Max Richter, cuya música se convierte en uno de los sellos más reconocibles por aportar ese tono melancólico de la serie. El reparto también está sobresaliente, especialmente Justin Theroux, Carrie Coon y Ann Dowd, cuyos personajes evolucionan de forma compleja a lo largo de los episodios.

Aunque no alcanzó el éxito masivo de títulos de renombre, The Leftovers ha sido aclamada por la crítica y ha ido ganando un estatus de culto con el paso del tiempo. Su tercera temporada, en particular, ha sido considerada una de las mejores clausuras narrativas que se han visto en las series modernas. Tiene momentos realmente emocionantes, y no me explico por qué tan poca gente conoce de su existencia.

¿Por qué deberías verla? Creo que The Leftovers es capaz de ofrecer algo único. Puede interpelar emocionalmente al espectador de una forma que nunca he visto. Y porque, en tiempos de incertidumbre, The Leftovers muestra con honestidad lo que significa seguir adelante cuando todo parece perdido. Es una serie que no todos conocen, pero que quienes la ven rara vez olvidan. No te arrepentirás.

La serie The Leftovers está disponible en Max.