Marvel acaba de confirmar que el Spider-Man de Tom Holland merecía ser olvidado en el UCM

Uno de los momentos más impactantes que se han producido en el UCM se vio en Spider-Man: No Way Home. Peter Parker perdió sus relaciones más cercanas en Marvel Studios después de que todos olvidasen su identidad, pero Marvel Comics acaba de mostrar una perspectiva más oscura. Ya han pasado algunos años desde que Spider-Man: No Way Home lo cambió todo para el icónico héroe arácnido.

La película que supuso un cambio de ciclo mostró al héroe titular intentando volver a ocultar su identidad después de que la misma fuese expuesta en todo el mundo. Fue un camino que lo llevó a pedir la ayuda de Doctor Strange. Tras el caos que se generó, la única forma en que Peter Parker logró volver a la normalidad fue haciendo que todos olvidaran quién era, incluidos sus seres queridos más cercanos.

El precio oculto del olvido

Ahora, Marvel Comics ha mostrado cuáles son las consecuencias de las acciones de Spider-Man. En el cómic TVA #5, Nightmare revela haber logrado su objetivo final: despertar a la versión de la Bruja Escarlata que se encuentra en el área más secreta de la TVA. Justo después, la Bruja Escarlata revela que, aunque su cuerpo estaba congelado, pudo comprender lo que sucedía a su alrededor.

Pero lo que realmente molestó a la Bruja Escarlata fue un incidente que presenció mientras estaba en esta especie de estado comatoso. Marvel Comics confirma que vio cómo el Doctor Strange borraba la memoria de todos en la Tierra para que un adolescente pudiera entrar a la universidad. Obviamente, esto hacía referencia a las dificultades a las que tuvo que enfrentarse Peter Parker en Spider-Man: No Way Home.

Aunque ya se confirmó que esta variante de la Bruja Escarlata no es la versión canon de Marvel, su lugar de origen resulta ser bastante similar. Y así como los espectadores vieron a Peter Parker intentar reiniciar su vida, esta Wanda Maximoff también se vio obligada a hacer algo similar. Es comprensible, ya que pasó gran parte de su vida siendo cuestionada por su forma de usar la magia. Y, sin embargo, Doctor Strange y Spider-Man no fueron castigados por la TVA por lo que le hicieron al mundo.

Spider-Man: No Way Home presentó el olvido de Peter Parker como una tragedia, y sin duda es un triste giro de los acontecimientos que nadie podía intuir. Pero, como Wanda Maximoff recuerda a los lectores en este número, Spider-Man borró la memoria a todo el mundo como parte de una flagrante invasión de su privacidad.

La Bruja Escarlata tuvo que pagar por muchos de sus crímenes, pero Peter Parker y Stephen Strange salieron ilesos de una acción cuestionable. De esta forma, Marvel Comics sugiere que el hecho de que Spider-Man también perdiese sus seres más queridos como parte de este proceso era algo que merecía por una decisión que pudo no haber sido moralmente correcta.