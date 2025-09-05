Marvel Studios desata el máximo potencial de Blade en el UCM de la forma más sorprendente

Mientras los seguidores de Marvel Studios esperan con una enorme expectación la película en solitario que protagonice Blade, la franquicia al menos ha respondido a una pregunta intrigante sobre cómo podría llegar a ser su interpretación del icónico personaje. Lo más interesante es que lo ha hecho en un proyecto que no es de acción real, ya que, a priori, no se espera que Blade aparezca en producciones como Vengadores: Doomsday o Vengadores: Secret Wars.

Sin embargo, esto siempre podría cambiar. Eso no evita que Blade ya haya aparecido técnicamente un par de ocasiones en el UCM, sobre todo con Wesley Snipes retomando su icónico papel tras su paso por la exitosa Deadpool y Lobezno. Mientras tanto, el Blade interpretado por Mahershala Ali hizo su primera aparición en la escena postcréditos de Eternals.

Blade será una pieza clave en 'Marvel Zombies'

Sin embargo, acabó resultando una presentación algo pobre, ya que solo se podía escuchar su voz dirigiéndose a Dane Whitman fuera de pantalla. Por desgracia, no se ha vuelto a saber nada de este personaje desde entonces. En este sentido, la versión de Blade de Wesley Snipes incluso se burló del caos de desarrollo que ha tenido el personaje en la franquicia que lidera Marvel Studios. "Solo ha habido un Blade. Solo habrá un Blade", dijo en toda una declaración de intenciones.

Sin embargo, a partir de este mes, esta declaración será desmentida. Marvel Studios presentó recientemente un tráiler de Marvel Zombies, la próxima entrega que seguirá expandiendo el UCM. Esta serie de animación se ambientará en un universo alternativo en el que los mayores iconos de Marvel se enfrentarán a una multitud zombi que supone una amenaza total.

Lo más sorprendente es que también se les unirán otros personajes, entre ellos Blade, quien ha asumido el legado de Caballero Luna en esta realidad. Cabe destacar que esto significa que Blade se ha convertido en un miembro valioso de un equipo de superhéroes. Dicho esto, el primer vistazo al Blade del UCM es una señal particularmente emocionante de lo que está por venir. Por esa razón, el avance de Marvel Zombies ha funcionado bien para generar una oleada de entusiasmo muy positiva.

Por último, es evidente que Marvel Zombies ofrecerá una versión única de Blade. Aunque Marc Spector asume el papel principal de Caballero Luna en el canon, el Blade de Marvel Zombies aparentemente será el avatar de Khonshu. Es poco probable que esto también ocurra en la acción real, así que ver a Blade en su máximo potencial resulta una perspectiva muy interesante. Marvel Zombies está a punto de ofrecer un increíble adelanto de lo que podría estar en camino.