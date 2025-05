Un actor de 'The Walking Dead' confiesa cómo podría suceder el inesperado regreso de Glenn

Uno de los actores que forman parte del reparto de The Walking Dead: Dead City, Logan Kim, conocido principalmente por interpretar a Hershel, ha sugerido cómo este spin-off podría ser la manera perfecta de mostrar el regreso de Glenn. Interpretado por Steven Yeun, Glenn fue un personaje central en la franquicia de AMC desde el primer episodio. Pese a ser uno de los personajes más queridos de The Walking Dead, Glenn encontró su abrupto final tras ser asesinado por Negan.

Sin embargo, su legado aún se siente vivo en algunos personajes que forman parte de Dead City, especialmente en Maggie, quien aún no parece haberse recuperado de lo que sucedió. De hecho, esto sigue siendo un elemento central de la división que existe entre ella y Negan. Esta situación es algo que Hershel no termina de comprender del todo porque nunca llegó a conocer a su padre.

El impacto de Glenn en 'The Walking Dead'

En una entrevista con Screen Rant, LoganKim planteó la idea de que Glenn podría regresar a The Walking Dead: Dead City en un flashback o como un fantasma. Conviene resaltar que el actor no pareció demasiado convencido de esta última idea. Y dado que Hershel nunca conoció a su padre, podría ser interesante traer de vuelta a Glenn de alguna manera.

Así lo contaba:

"Bueno, podríamos ver un flashback de Glenn. ¡Quizás traer a su fantasma! Algo así estaría genial. No sé. Hershel nunca lo ha visto realmente, así que no sé si realmente sabría cómo se ve su padre en ese momento. Me encantaría interpretar a Hershel para siempre, sobre todo porque es alguien al que no me parezco en absoluto".

En cuanto al posible regreso de Glenn a la franquicia, no parece que la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City sea el mejor momento. El actor está ocupado en otros proyectos, así que tiene una agenda muy ocupada. Aun así, el hecho de que la serie muestre un flashback entre él y Maggie podría tener un fuerte impacto emocional en la trama. Este suceso podría ser especialmente importante, ya que no está claro de qué lado se posicionarán madre e hijo una vez que termine la segunda temporada.