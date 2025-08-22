MrBeast bate el mayor récord de su carrera en su primer directo en Kick y recauda más de 10 millones de dólares

La llegada de MrBeast a Kick ya apuntaba a ser uno de los grandes movimientos del año en el mundo del streaming, y su debut no ha decepcionado. El youtuber, conocido por entregar grandes cantidades de dinero y por sus producciones a gran escala, eligió esta nueva plataforma para impulsar Team Water, una iniciativa que busca llevar agua potable a millones de personas en países en vías de desarrollo.

El resultado ha sido un auténtico fenómeno y en una sola retransmisión MrBeast consiguió superar la barrera de los 10 millones de dólares, demostrando que sigue estando en la cima del entretenimiento digital. Con este arranque arrasador, el creador está cada vez más cerca de alcanzar la meta de 40 millones que se ha marcado con el proyecto.

MrBeast rompe el récord de recaudación con un solo directo

El hito logrado en Kick confirma una vez más la magnitud de MrBeast dentro del panorama mundial. Aunque otros streamers han protagonizado campañas solidarias exitosas, como TheGrefg con su visita a Tailandia junto a Frank Cuesta, la marca alcanzada por el estadounidense es una cifra completamente inalcanzable para cualquier otra persona.

Con este debut, MrBeastse ha hecho con el récord de donaciones en un único directo, algo que no solo da visibilidad a Kick como plataforma, sino que también refuerza su imagen como uno de los creadores de contenido más solidarios. No en vano en prácticamente cada vídeo que sube entrega cientos de miles de dólares a los ganadores.

En cifras, la recaudación ya se traduce en 30 millones de años de agua limpia asegurados para comunidades necesitadas. Así el creador de contenido, que dio con esta retransmisión el salto desde YouTube hacia Kick, ha demostrado que su influencia no depende de la plataforma ni del formato.