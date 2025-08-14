MrBeast aterriza en Kick a cambio de varios millones de dólares para hacer un directo benéfico

A pesar de que en España hay grandes creadores de contenido, con Ibai como gran referente siendo ahora mismo el usuario con más suscriptores de todo Twitch, es innegable que la corona la tiene MrBeast con sus 400 millones de seguidores en YouTube.

Los logros del estadounidense en la plataforma de vídeos son tal que incluso esta se ha tenido que inventar una placa para conmemorar sus méritos. Sin embargo, MrBeast está a punto de probar una experiencia nueva al cambiar el papel de youtuber por el de streamer.

El creador de contenido lleva un tiempo muy involucrado con su campaña benéfica para llevar agua potable a África llamada TeamWater, y Kick ha sabido aprovechar este objetivo del estadounidense para ofrecerle un trato que le lleve a retransmitir en la plataforma y que no pueda rechazar.

MrBeast hará un directo en Kick para recaudar fondos benéficos

El anuncio de Kick de la llegada del creador de contenido a su plataforma ha cogido a todos por sorpresa, aunque la realidad es que es una relación que parece que durará muy poco, concretamente un solo directo.

Según se asegura, el CEO de Kick ha aprobado que la web realice una donación de cinco millones de dólares a TeamWater a cambio de que MrBeast realice esta retransmisión, que llevará a cabo junto a dos de las estrellas de la plataforma, Adin Ross y xQc.Además, para hacer todavía más tentadora la oferta, parece que todo el dinero que se recaude en este directo será también para destinarlo a la campaña benéfica de MrBeast.

Esta retransmisión empezará hoy mismo 14 de agosto y terminará al día siguiente, porque durará 24 horas. Aunque el acuerdo no es un contrato tradicional como los que tiene Kick con otros grandes streamers, parece que será una de las pocas veces que MrBeast cree contenido de esta manera.