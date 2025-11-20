IShowSpeed gana el premio a streamer del año en los Esports Awards 2025

IShowSpeed ha puesto su nombre en lo más alto del streaming mundial una vez más tras llevarse el premio a Streamer del año en los Esports Awards 2025, celebrados el día de ayer en Las Vegas. El creador, uno de los rostros más influyentes y virales de la última década, se impuso a otros pesos pesados como Kai Cenat, jasontheween, Plaqueboymax y ExtraEmily, firmando así su primera victoria en esta prestigiosa categoría.

La organización anunció el premio con un mensaje pregrabado del propio Speed, quien, fiel a su estilo, agradeció a su comunidad el apoyo que le ha acompañado durante su ascenso meteórico. “Quiero dar un enorme agradecimiento a todos los que votaron por mí, a mis seguidores y a cualquiera que me haya apoyado. Os quiero”, dijo el streamer, visiblemente emocionado.

IShowSpeed, un fenómeno global que trasciende el streaming

El premio no hace más que reforzar lo obvio. IShowSpeed es uno de los fenómenos más potentes del entretenimiento digital actual. Su estilo explosivo y su humor sin filtros ha marcado en gran parte el ritmo de las redes durante los últimos años, reinventándose y encontrando una fórmula para las retransmisiones en directo que ya lleva su sello.

Su presencia en eventos deportivos, como sus conocidas visitas a partidos de la selección portuguesa o su relación mediática con Cristiano Ronaldo, también ha ampliado su alcance fuera del mundo del streaming.

Sumado a ello, su crecimiento en YouTube, donde supera los 24 millones de suscriptores, lo ha consolidado como uno de los creadores con mayor influencia entre el público joven.

El reconocimiento en los Esports Awards 2025 supone, además, un giro simbólico en su carrera y una "venganza" después de quedarse a las puertas de este premio en 2024 frente a Rivers.