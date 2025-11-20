Un youtuber británico consigue alimentar la energía de su casa con 500 vapeadores

Un youtuber británico ha demostrado que el ingenio y el reciclaje pueden ir mucho más allá de lo que se suele imaginar. Chris Doel, conocido por su canal centrado en soluciones tecnológicas caseras, ha conseguido alimentar su casa y su taller utilizando una batería construida a partir de 500 vapeadores desechables. Su experimento se ha convertido en un ejemplo llamativo del potencial desaprovechado de los residuos electrónicos.

El objetivo de Doel no era solo crear una curiosidad tecnológica, sino poner el foco en un problema ambiental creciente: miles de vapeadores terminan cada día en la basura pese a contener baterías de litio totalmente funcionales. Con este proyecto, el creador quiere demostrar que se trata de un recurso que podría reutilizarse de formas útiles en lugar de convertirse en desecho contaminante.

Cómo funciona la batería creada con 500 vapeadores

La cuestión aquí es cómo el creador de contenido convirtió todos esos vapeadores en una fuente de energía aprovechable. Construyó su batería casera combinando impresión 3D, cables reciclados y las celdas internas de cientos de estos dispositivos, a las que dio una segunda vida.

El resultado es un sistema de unos 50 voltios capaz de suministrar energía real a su vivienda. Para garantizar la seguridad, añadió un BMS (Battery Management System) encargado de controlar el voltaje, evitar cortocircuitos y reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

El conjunto se completa con un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna a 230 voltios, permitiendo que electrodomésticos como ventiladores, microondas o herramientas eléctricas funcionen sin problemas. En su vídeo, el youtuber muestra cómo varios dispositivos operan de forma estable conectados a este sistema, demostrando que la idea no es solo teórica, sino plenamente funcional.

Doel explicó que el fin último de este experimento es abrir un debate sobre la enorme cantidad de energía desperdiciada en forma de pequeños dispositivos desechables: “Los vapeadores están llenos de energía que simplemente tiramos”.