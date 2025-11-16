Mucho antes de ‘Severance’, esta serie ya exploraba el dolor, el misterio y la condición humana como ninguna otra

Si hoy Severance se ha convertido en uno de los mayores referentes del misterio emocional y la ciencia ficción metafórica, lo cierto es que no fue la primera serie en seguir ese camino. Existe otra producción con la que comparte esa mezcla tan difícil de lograr entre enigma, reflexión y sentimiento puro, pero que supo ir todavía más lejos convirtiendo lo inexplicable en un espejo íntimo del espectador.

No se trata solo una historia sobre un suceso imposible, sino sobre todo lo que queda después de él, demostrando que la culpa, la ausencia, las grietas invisibles se empiezan a abrir camino desde el momento en el que el mundo cambia para siempre. Por eso, aunque parte de un concepto casi sobrenatural, la fuerza real de esta apuesta está en sus personajes, en cómo viven, fallan, recuerdan y sobreviven a su propio dolor.

The Leftovers: una serie que transforma el misterio en emoción pura

Basada en la novela de Tom Perrotta, The Leftovers arranca con un acontecimiento tan extraordinario como inquietante: el 2% de la población mundial desaparece sin explicación. Pero en lugar de centrarse en el “por qué”, la serie se pregunta qué pasa con los que se quedan, con sus familias, sus ciudades y sus vidas rotas.

Cada temporada se atreve a reinventarse sin perder coherencia emocional, y lo hace con una sensibilidad que pocas series han alcanzado. Sus protagonistas se vuelven más complejos a cada capítulo, ofreciendo algunos de los momentos más potentes de la televisión moderna y siendo un fiel reflejo de cómo avanza la vida en el mundo real.

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+ con la suscripción, esta serie cuenta con una dirección visual exquisita, un uso magistral de la música y una narrativa que combina lo cotidiano con lo metafísico. The Leftovers destaca como una de las historias más emocionales y arriesgadas de su década, que no da respuestas fáciles, pero entrega una experiencia que se queda contigo mucho después de haberla terminado.