Nintendo Switch 2 confirma 11 nuevos juegos que se podrán actualizar gratis en la consola

A medida que Nintendo Switch 2 se acerca a su lanzamiento el próximo 5 de junio, la compañía japonesa sigue desvelando algunos detalles interesantes de lo que supondrá la nueva generación, a pesar de la ausencia de algunas funciones que no están gustando a los jugadores. No obstante, hay otras noticias que sí son realmente buenas, como la actualización gratuita de algunos juegos de Nintendo Switch que también estarán disponibles en la nueva consola.

De este modo, Nintendo ha revelado una nueva lista de juegos que se podrán disfrutar con mejoras gráficas en Nintendo Switch 2 sin tener que pagar un solo céntimo por ellos. A diferencia de lo que ocurre con otras propuestas como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que requieren un pago de 10 euros para una actualización con diversas mejoras, estos juegos se pueden ejecutar sin ningún tipo de problemas mediante retrocompatibilidad y algunos detalles que mejoran su desempeño técnico.

11 nuevos juegos se actualizan gratis en Nintendo Switch 2

Así pues, la propia Nintendo ha revelado este listado de nuevos juegos que recibirán mejoras de manera gratuita en Nintendo Switch 2. En este sentido, se pueden encontrar grandes videojuegos de la saga Mario, Zelda o incluso Pokémon. Aquí puedes consultar el nuevo listado emitido por Nintendo de estos juegos que se podrán jugar con mejoras totalmente gratis a partir del 5 de junio.

51 Worldwide Games

ARMS

Big Brain Academy: Batalla de ingenio

Captain Toad: Treasure Tracker

Estudio de videojuegos

New Super Mario Bros U Deluxe

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

De este modo, Nintendo Switch 2 sigue ampliando el catálogo de juegos disponibles desde el primer momento en el que se encuentre disponible en el mercado para ofrecer la máxima diversión posible a todos sus usuarios.