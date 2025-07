Nintendo Switch 2 empieza a experimentar problemas de sobrecalentamiento

El camino de Nintendo Switch 2 está marcado por el éxito, especialmente por las primeras cifras de venta que se están dando a conocer en relación a la consola de nueva generación de la firma japonesa. Con ello, desde la gran N ya se prepara un calendario de lanzamientos acorde a lo que se puede esperar de la máquina, por lo que muy pronto aterrizará Donkey Kong Bananza, el siguiente gran título de la plataforma. No obstante, la consola tampoco está exenta de problemas en relación a su uso.

Y uno de los más acuciantes es el del sobrecalentamiento que están experimentando algunos usuarios en sus sesiones de juego con Nintendo Switch 2. Un problema que está ocasionando el bloqueo de la consola en ciertas ocasiones o incluso cerrando juegos y aplicaciones, por lo que se está tratando de un asunto de lo más molesto que afecta a varios jugadores, por lo que ya aplican ciertas recomendaciones para refrigerar sus consolas y evitar que alcancen altas temperaturas que puedan ocasionar daños serios.

Nintendo Switch 2 se sobrecalienta en terreno japonés

Por el momento, las quejas de los usuarios se están extendiendo en el territorio japonés, de modo que parece un problema localizado por las temperaturas del país nipón. "Primera vez que se me congela Switch 2. Hablé con un anciano en Rune Factory: Guardians of Azuma y el juego se bloqueó. La imagen sigue en movimiento (la hierba del fondo se mueve con el viento), pero no responde a los mandos. El ventilador estaba girando a toda velocidad, así que probablemente ha sido sobrecalentamiento… Menos mal que había guardado automáticamente", expone uno de los usuarios en redes sociales.

Por el momento, Nintendo no se ha pronunciado respecto a este problema, aunque en momento de calor extremo, la compañía ya compartió una guía de consejos para poder refrigerar la consola sin que sufra daños. Un proceso que ya iniciaron con la primera Nintendo Switch y que también es aplicable a su sucesora. Aunque en España aún no se han reportado casos de este tipo de sobrecalentamientos con Nintendo Switch 2, es recomendable tomar las medidas precisas para que no se produzca ningún problema en la consola.