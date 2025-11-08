La obra maestra de ciencia ficción que nadie ha visto: la joya más impactante sobre el fin del mundo

En un futuro sin futuro, cuando la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse, Alfonso Cuarón imagina una realidad en ruinas que parece extrañamente más cercana que distante. Aunque se encuadre en el género de ciencia ficción, Children of Men no necesita naves espaciales para mostrarnos cómo puede ser el fin del mundo: el verdadero apocalipsis es el que ocurre en las calles, entre el humo, la basura y la desesperanza.

En esta obra maestra de ciencia ficción encontrarás una historia con varias capas de profundidad que se desarrolla en una distopía sucia que nos resulta familiar porque se parece demasiado a lo que vemos al abrir las noticias. Basada en la novela de P. D. James, la cinta presenta un futuro no muy lejano en el que la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse. Han pasado casi dos décadas sin nacimientos, y las sociedades se desmoronan en medio del caos.

La magistral técnica visual como motor narrativo

La trama sigue a Theo, un hombre derrotado que sobrevive sin fe en una sociedad donde el caos y la violencia se han vuelto rutina. Todo cambia cuando una joven inmigrante, que está milagrosamente embarazada, pone a prueba su propia convicción. El viaje que ambos emprenden no es solo físico, sino también espiritual: en medio de un planeta que se ha rendido, la vida vuelve a tener sentido.

Alfonso Cuarón convierte lo que podría haber sido un relato de acción frenética en una reflexión profunda sobre lo que supone tener esperanza cuando ya nada tiene sentido. Children of Men es un filme con alma que se apoya en seres humanos que apenas intentan conservar algo de dignidad. Y si por algo también destaca especialmente es por su espectacular apartado técnico. La cámara, que está siempre en movimiento, nos sumerge en un entorno caótico con un particular estilo documental.

Cada plano sirve para dar forma a cada rincón de este mundo agrietado y militarizado que tiene ciertos paralelismos con el presente. A pesar de haber sido ignorada parcialmente en su estreno, Children of Men ha ganado reconocimiento de culto con el paso de los años. Te puedo asegurar que no quedarás impresionado en varias escenas. Disponible en Filmin, Children of Men es un relato sobre la supervivencia, pero también sobre la necesidad de creer en algo más grande que el miedo.