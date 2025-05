La película de Five Nights at Freddy's 3 podría llegar a los cines antes de lo previsto

No es ninguna sorpresa que la nueva cinta de Five Nights at Freddy's sea todo un éxito, no es para menos, puesto que los juegos tienen millones de jugadores y la adaptación de este título de terror ha conseguido enamorar a todas aquellas personas que ya sabían de este título. Lo mejor de todo, es que los ajenos a esta saga también se quedaron con la boca abierta desde el primer minuto y ahora, su tercera película podría llegar antes de lo que muchos pensaban. Si eres de esos que creían que tardaría un montón de tiempo, estás de enhorabuena, porque si bien la segunda entrega se estrenará este mismo año, la tercera parte ya podría comenzar su rodaje a finales de 2025.

Esta información la ha ofrecido Daniel RPK en su Patreon. Es ahí en donde afirma que el comienzo de la grabación de la película tendrá lugar a finales de este año, por lo que tal vez su estreno sea mucho más cercano de lo que pensabas. No sorprendería a nadie que todo el trabajo del tercer filme comenzase a partir del 2026, sin embargo parece que se ha adelantado unos meses. Como es lógico, todavía no se ofrece una fecha de estreno oficial, por lo que tendrás que permanecer atento a los pequeños detalles que vayan saliendo con el paso del tiempo para así descubrir cuándo podrás disfrutar de esta película.

Por supuesto, esto se trata de un rumor y no es algo oficial, por lo que tendrás que coger esta información con pinzas. Como te decimos, se esperaba que la grabación comenzase en verano de 2026 con una fecha de estreno en 2027, por lo que tal vez haya una gran sorpresa y Five Nights at Freddy's 3 llegue durante el próximo año. Desde luego, un movimiento de fecha realmente increíble que ha conseguido llamar la atención de todos los que esperan la continuación de esta terrorífica e increíble historia. Lo curioso es que la tercera entrega podría comenzar su rodaje mientras la segunda película todavía está en cartelera.

El cine ofrece una gran cantidad de contenido

Además de Five Nights at Freddy's, en la gran pantalla puedes disfrutar de grandes películas de todos los géneros, actualmente Marvel está llamando mucho la atención con su nueva propuesta: Thunderbolts. Si bien parecía que el cine de superhéroes estaba de capa caída, y nunca mejor dicho, parece que ahora esta cinta está consiguiendo hacer que los seguidores de este estilo de películas vuelvan a disfrutar con las nuevas y llamativas aventuras de sus personajes favoritos. Si bien es cierto que Thunderbolts lleva un tinte diferente a lo que ha salido últimamente, la recepción ha sido realmente buena.

Veremos qué pasa con el futuro del cine, pero está claro que el paso del tiempo no será un impedimento para no disfrutar de grandes grabaciones que llegarán próximamente. Recuerda que Five Nights at Freddy's 3 podría llegar muy pronto y lógicamente, con el paso de los días se darán a conocer nuevas grabaciones que te dejarán grandes horas de diversión. No te despistes, porque si eres un amante del cine, del terror, de la acción o de cualquier otro género, estás en una época realmente buena para disfrutar de tu hobby favorito.