Pokémon TCG Pocket no para y anuncia su nueva expansión de Johto para el 28 de agosto

Pokémon TCG Pocket sigue demostrando que se encuentra en buena forma, por lo que no para de ofrecer nuevos contenidos para que los jugadores disfruten del formato de cartas en sus dispositivos móviles. Mientras algunos aún no han podido completar la expansión Saber Marino y Celeste, la aplicación ya ha presentado el que será su próximo set que protagonizará el mes de septiembre.

Pokémon TCG Pocket ya anticipa su futuro con la llegada de la Megaevolución

. Esta actualización incluirá nuevas, los emblemáticos Pokémon legendarios de la región de Johto. Además, el set incluirá otros Pokémon populares como Latias, Latios, Poliwag, Jumpluff y Milotic, lo que sugiere una interesante mezcla entre figuras legendarias y Pokémon menos frecuentes. Aunque por ahora no hay tráiler oficial, la confirmación se ha basado en la aparición de la ficha de actualización en la App Store de Apple, lo que ha generado expectación entre la comunidad.

Además de este nuevo set, la plataforma ya se encuentra preparándose para integrar en el futuro las Megaevoluciones, incluyendo cartas como Mega Altaria-EX, Mega Gyarados-EX y Mega Blaziken-EX donde jugadores pueden esperar una evolución significativa en su estrategia de juego. La inclusión regular de nuevos sets como Uncharted Waters, junto con la adición prevista de Megaevoluciones, reafirma el compromiso de Pokémon TCG Pocket por renovar constantemente el contenido y mantener el interés tanto de veteranos como de nuevos jugadores.

Con cada expansión, aumenta la posibilidad de crear barajas más diversas y dinámicas, lo que enriquece la experiencia de juego. Por lo tanto, habrá que seguir muy de cerca los próximos movimientos de DeNA y The Pokémon Company para saber qué cambios se siguen realizando en Pokémon TCG Pocket para que la propuesta no muera y siga experimentando con nuevos contenidos y opciones para los jugadores.