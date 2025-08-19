Novedad
Pokémon TCG Pocket revela su nueva expansión centrada en las Megaevoluciones
Los jugadores de Pokémon TCG Pocket podrán disfrutar de un nuevo pack con estos poderosos Pokémon en otoño
Tras el reciente cierre del Campeonato Mundial de Pokémon, la franquicia ha desvelado una novedad inesperada: Pokémon TCG Pocket recibirá una nueva expansión centrada en las legendarias Megaevoluciones. Aunque no se ha detallado ni el nombre oficial ni una fecha precisa, se ha confirmado que llegará este otoño, aunque por el momento sin una fecha concreta que permita saber con certeza en qué mes debutará.
Esta adición de peso al universo del juego de cartas para móviles trae cartas impactantes: Mega Altaria ex, Mega Gyarados ex y Mega Blaziken ex. Estas poderosas criaturas llegarán con una característica distintiva: para activarlas, deberás colocarlas directamente sobre su forma previa (como Magikarp para Mega Gyarados ex). Con ello, Pokémon TCG Pocket da un salto estratégico: más PS (hasta 210 o más), mayor poder… pero también más riesgo. ¿La condición? Si pierdes tu Megaevolución ex ante tu rival, perderás 3 puntos. No hay margen de error.
La expansión de Megaevolución de Pokémon TCG Pocket no tiene fecha
Sobre la fecha concreta del lanzamiento, solo se ha adelantado el período otoñal, sin día exacto. Sin embargo, los rumores apuntan a un posible miniset centrado en Pokémon bebés, un anticipo directo de lo que está por venir en esta saga digital. Además, todo parece estar conectado con una gran actualización en camino para Pokémon TCG Pocket, que promete sacudir de lleno esta plataforma digital, algo que ya se ha confirmado de manera oficial por parte de DeNA y The Pokémon Company.
Con todo ello, ambas compañías intentan reactivar la experiencia del JCC Pokémon en móvil, ofreciendo no solo un despliegue ambicioso de cartas, sino también nuevas mecánicas que refuerzan lo estratégico y lo arriesgado. En suma: lo poderoso ya no basta; ahora, se paga caro.
