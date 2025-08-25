Las polémicas explicaciones de un tiktoker español sobre por qué "los vagabundos deben sentirse súper afortunados"

Más allá de plataformas para vídeos más largos como YouTube o Twitch, donde reinan usuarios como Ibai Llanos o como ElXokas, TikTok también es uno de los lugares favoritos por los creadores de contenido para compartir su trabajo. De hecho, con el tiempo, la gran visibilidad que da la aplicación de móvil le ha dado mucho valor.

Esta viralizad, sin embargo, a veces provoca que el motivo de que un vídeo reciba miles de visitas no sea su calidad u originalidad, sino la polémica que contiene. El último caso ha llegado de la mano del tiktoker español Misha, que tuvo unas palabras tremendamente desafortunadas acerca de los vagabundos mientras paseaba por Barcelona.

“Pueden decir que viven en el centro de Barcelona”

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las declaraciones de este influencer y de compartirlas, mostrando como Misha llegaba a la conclusión de que las personas sin hogar tienen mucha suerte y defendiendo los motivos para tener esta idea.

“En verdad, los vagabundos se tienen que sentir como súper afortunados, ¿no? Porque a cualquier persona que les pregunte le pueden decir que viven en el centro de Barcelona, ¿no?”, fue el primer argumento que el creador de contenido utilizó para argumentar este pensamiento.

Además, Misha también se mostró perplejo porque los ciudadanos paguen miles de euros por un piso en el centro de una ciudad y “un vagabundo con un trozo de cartón y una manta viva gratis”.

Para terminar con sus declaraciones, el tiktoker aseguró que las personas que no trabajan viven mejor que las que si lo hacen, poniendo el punto final a unas palabras que han levantado muchas críticas hacia su persona.

Aun así, es justo destacar que no es la primera vez que este usuario realiza unas declaraciones polémicas y no han sido pocos los comentarios que han apuntado a que estas palabras solo son un intento por ganar repercusión en redes.