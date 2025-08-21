Ibai muestra el primer vestuario de su equipo de fútbol Ronin FC: "Es humilde"

Los inicios nunca fueron fáciles, ni siquiera cuando eres Ibai Llanos. El vasco ha demostrado en muchísimas ocasiones que todos los proyectos que empieza los acaba en éxito, como La Velada del Año. Ahora, es el turno de su equipo de fútbol, Ronin FC.

El club ya está inscrito en cuarta división catalana e Ibai sigue compartiendo los progresos que va realizando la entidad en todos los sentidos. Si hace poco habló sobre la posibilidad de retransmitir todos los partidos en el canal de YouTube del equipo, ahora ha querido mostrar parte de sus instalaciones.

El vasco grabó un vídeo del primer entrenamiento del club, aprovechando para mostrar en cámara uno de los puntos que más han dado que hablar en redes, los vestuarios.

Así son los humildes vestuarios del Ronin FC de Ibai, por ahora

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger el momento en el que el creador de contenido se encontraba en la puerta de los vestuarios, dando la bienvenida oficial y procediendo a entrar dentro para grabar.

Al poco tiempo de entrar, Ibai comenzó a hablar diciendo lo que la mayoría han pensado al verlo por primera vez: “Ahí lo tenéis, capacidad para 20 personas. La verdad es que tiene buena capacidad.Vestuario humilde, parece que es como un camión, ¿sabes? Como el típico baño de estos artificiales que viaja con los artistas y lo montas como para estar currando una semana ahí, pero no, son los vestuarios del equipo de fútbol”.



Eso sí, después de mostrar las duchas y el inodoro para cualquier urgencia de última hora, Ibai anunció que en realidad este es solo un vestuario temporal. En más o menos un mes el equipo tendrá otros que se están construyendo en estos momentos y que apunta a que tendrán una apariencia más cuidadapara que Ibai pueda grabar vídeos en él.