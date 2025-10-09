Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor consola de 2025

El próximo 30 de octubre tenemos una cita ineludible con el sector del videojuego, ya que será el momento de celebrar la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, donde elegiremos a los mejores títulos y los productos gaming más destacados de 2025. Gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair tendremos la ocasión de reunir a multitud de personalidades de la industria en uno de esos momentos mágicos en los que rendir homenaje a las propuestas que más nos han hecho disfrutar en los últimos doce meses.

Y, aunque no es muy habitual, durante finales de 2024 y el presente 2025 se han producido lanzamientos de consolas, por lo que no queríamos dejar pasar la ocasión de premiar aquella que ha realizado un mayor desempeño en el curso. En esta ocasión y a diferencia de otras categorías como el mejor juego del año o el mejor juego español, tan solo contamos con tres finalistas en lugar de los cinco habituales, los cuales puedes descubrir a continuación.

Finalistas a mejor consola de 2025 en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

Como citábamos anteriormente, no es muy habitual que a mitad de una generación se realicen múltiples lanzamientos de consolas, por eso los últimos doce meses han sido de los más especiales para los aficionados a los videojuegos. En este sentido, la categoría de mejor consola de 2025 de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion cuenta con tres de las marcas más ilustres del sector. Los finalistas en esta categoría son PS5 Pro, Nintendo Switch 2 y ASUS ROG Xbox Ally X.

PS5 Pro

El modelo Pro de PS5 fue una de las grandes protagonistas de finales de 2024 y lo sigue siendo a día de hoy. La versión más potente de una consola que ha lanzado PlayStation hasta la fecha consigue extraer todo el potencial de los grandes videojuegos que llegan al mercado, especialmente en lo referente a producciones propias, que incluso cuentan con modos gráficos exclusivos del sistema. El desempeño de PS5 Pro es espectacular y abre una puerta de lo más interesante a lo que pueda hacer la compañía japonesa durante la próxima generación con la presunta PS6.

Nintendo Switch 2

Enfrentarse a la sucesora de una de las generaciones más exitosas de toda la historia de los videojuegos no es tarea fácil, por lo que la llegada de Nintendo Switch 2 era uno de esos hitos esperados por millones de personas en el sector del videojuego. El inicio de la nueva máquina de Nintendo ha sido impresionante, convirtiéndose en la consola que mejor ha vendido en su primer mes y afianzándose con grandes lanzamientos como Mario Kart World o Donkey Kong Bananza, que demuestran la gran evolución respecto al modelo anterior. Un inicio que augura un estupendo futuro para la firma japonesa.

ASUS ROG Xbox Ally X

Mientras todo el mundo espera noticias de la nueva consola tradicional de Xbox, la firma norteamericana ha querido ofrecer una alternativa de lo más interesante a los usuarios. En una asociación con ASUS, la marca se introduce en el mercado de las consolas portátiles de mano, que adaptan el modelo de un PC a un periférico portátil para poder jugar en cualquier lugar mediante el sistema Xbox. ASUS ROG Xbox Ally X es un lanzamiento de lo más esperado que ha generado mucho entusiasmo entre los jugadores para iniciar esta nueva era para los de Redmond.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Ante una oportunidad tan especial como la que nos brindan los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, queremos que los miembros de la industria del videojuego nos acompañen de manera presencial en la gala que celebraremos el 30 de octubre. Si no quieres perderte esta cita, estos son todos los detalles que debes tener en cuenta.