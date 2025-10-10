Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor creador de contenidos

La gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025está cada vez más cerca y con su llegada no solo se reconocerán los mejores videojuegos y periféricos, también se premiará la creatividad, el carisma y el impacto de los creadores de contenido que han marcado tendencia en el último año. Gracias al apoyo de Lenovo, Elgato y Corsair, la ceremonia aspira a convertirse en un punto de encuentro para talento digital, innovación y comunidad.

Finalistas a mejor creador de contenidos

En esta edición, la categoría de mejor creador de contenido no se limita exclusivamente al escenario de los videojuegos: abarca a quienes han destacado en múltiples ámbitos, desde entretenimiento puro hasta divulgación o entretenimiento social. Los finalistas son:

Abby

Actualmente Abby es una de las mayores representantes femeninas en el mundo del streaming en español. Comenzó haciendo directos centrados especialmente en League of Legends, pero no tardó en continuar su carrera con contenido diverso en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram. En este 2025 ha sido una de las participantes de La Velada del Año de Ibai Llanos, ganando su combate contra Roro.

Sepuls3



Probablemente la cuenta de Sepuls3 sea una de las que más ha crecido este año en TikTok, haciendo de este dúo de hermanos una de las mayores revelaciones de 2025. Su humor y su capacidad para entretener a la gente han hecho del apellido Correncueros uno de los más conocidos en todo internet.

Spok Sponha

Junto a IlloJuan, Spok ha formado desde el año pasado una de las duplas más virales de Marbella Vice, generando cientos de clips virales gracias a su Roleplay en GTA. Este año ha vuelto a encarnar a su personaje para deleite de sus seguidores, consiguiendo incluso que se sigan escuchando sus canciones de Los Diozes un año después del lanzamiento del disco.

Elefutbol



Especializado en contenido futbolístico, Elefutbol lleva años produciendo vídeos relacionados con el deporte rey. Su presencia es más que notable en TikTok con 10 millones de seguidores, donde ha creado escuela por su manera tan poética de transmitir historias relacionadas con la pelota.

Zeling

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

. Más allá de compartir sus partidas a, donde demuestra su gran nivel, suele dedicar mucho tiempo a probar bastantes títulos distintos y a hablar con su chat.

Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion 2025 se estrenarán en esta primera edición con una gala presencial, reconociendo los logros más destacados de la industria. La ceremonia tiene como objetivo premiar lo mejor en 18 categorías, reconociendo el talento que impulsa un sector en constante evolución. Esto es lo que tienes que saber sobre la cita: