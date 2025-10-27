PS4 ya se prepara para su fin definitivo y este podría ser el último gran juego en llegar a la consola

El declive de la pasada generación de consolas se hace cada vez más evidente, y el próximo mes marcará un hito simbólico en ese proceso. Solo un gran lanzamiento “AAA” llegará a PS4, y se trata de Call of Duty: Black Ops 7, una producción desarrollada bajo el paraguas de Xbox. El hecho de que el único título de gran presupuesto para la consola de Sony provenga de una compañía competidora resume a la perfección el momento de transición que vive la industria.

Black Ops 7 se lanzará en todas las plataformas principales, incluyendo PS5, Xbox Series X|S y PC, pero su llegada también a PS4 tiene un valor especial, ya que podría ser uno de los últimos grandes juegos que vean la luz en el sistema que definió la generación pasada. A pesar de que la consola aún conserva una enorme base de usuarios, la mayoría de los estudios ya han abandonado el desarrollo intergeneracional, centrándose en aprovechar la potencia técnica de las nuevas máquinas.

Un abandono progresivo que parece ver su fin en 2026

Que el único lanzamiento “AAA” previsto para PS4 sea un título de Call of Duty tiene además un matiz irónico. La franquicia, ahora gestionada por Microsoft tras la adquisición de Activision Blizzard, continúa siendo una de las más vendidas en consolas PlayStation, pero la situación pone de manifiesto un cambio de poder dentro del sector. Xbox, que durante años fue la competidora directa de Sony, está llevando su estrategia más allá de la guerra de consolas y apostando por un modelo multiplataforma donde sus juegos llegan a la mayor cantidad de jugadores posible, sin importar el sistema.

La escasez de grandes lanzamientos para PS4 confirma que su ciclo vital está prácticamente concluido. Mientras Black Ops 7 se prepara para liderar la próxima temporada de acción, la consola de Sony se despide lentamente del protagonismo que tuvo durante más de una década. Con cada nuevo mes, la transición hacia la nueva generación se vuelve irreversible, y Call of Duty será, paradójicamente, quien ponga el punto final a una era dorada para PS4. Por otro lado, la propia compañía japonesa ya ha anticipado que los juegos de PlayStation Plus dejarán de estar disponibles en la consola de pasada generación a partir de enero, por lo que todo apunta a que será el principio del fin.