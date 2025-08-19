Resumen del Opening Night Live de Gamescom 2025 con todos los juegos y anuncios del evento

Como cada mes de agosto, Gamescom ha regresado para convertirse en el epicentro mundial de los videojuegos. La feria de Colonia ha vuelto a reunir a miles de aficionados y a las compañías más importantes de la industria, que han aprovechado la cita para mostrar sus próximos lanzamientos. Y como no podía ser de otra forma, el evento ha estado plagado de sorpresas y grandes anuncios que marcarán la agenda de los próximos meses.

En caso de que no hayas podido seguir la presentación en directo, aquí podrás repasar todos los tráileres y novedades que se han mostrado en Gamescom 2025.

Todos los tráileres de los juegos mostrados en Gamescom 2025

Capcom, Activision, Square Enix o Bandai Namco son solo algunas de las compañías que han querido estar presentes en la feria. Algunos de los anuncios más destacados han sido toda la información revelada de Resident Evil Requiem, más datos sobre el próximo Call of Duty: Black Ops 7, el esperado Ghost of Yotei o la resurrección de Ninja Gaiden 4. También se han dejado ver proyectos muy esperados como Silent Hill f, World of Warcraft: Midnight, The Outer Worlds 2, Crimson Desert y Black Myth: Wukong. Sin embargo, estos títulos son solo una parte de todo lo que se ha presentado en Colonia.

Call of Duty: Black Ops 7

La legendaria saga de Activision regresa con Call of Duty: Black Ops 7, una entrega que promete elevar la acción bélica a un nuevo nivel con un tráiler que ha mostrado el regreso del enfoque futurista. Su estreno ya tiene fecha confirmada, el 14 de noviembre de este mismo año, cuando llegará a consolas y PC para ofrecer combates intensos, una campaña cooperativa y el siempre esperado multijugador.

Lords of the Fallen II

El soulslike de fantasía oscura regresa con Lords of the Fallen II, un RPG de acción que promete combates brutales en un mundo dividido en dos reinos. La secuela invita a los jugadores a adentrarse en un reino destrozado por la oscuridad, donde no hay espacio para la piedad y cada enfrentamiento pondrá a prueba los reflejos y la resistencia.

Sekiro No Defeat

El universo de Sekiro se expande más allá de los videojuegos con un nuevo anime titulado Sekiro: No Defeat, que llegará en exclusiva a Crunchyroll. Ambientado en la era Sengoku, contará la historia de Genichiro Ashina, el Santo de la Espada Isshin y un joven heredero divino bajo la protección del shinobi lobo. Una adaptación que promete acción, drama y fidelidad al espíritu de la obra original.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knigth

La saga de TT Games regresa con LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un juego de mundo abierto que explorará el viaje de Bruce Wayne hasta convertirse en el Caballero Oscuro. Inspirado en décadas de películas, cómics y series, esta nueva entrega reunirá humor característico, guiños nostálgicos y una Gotham repleta de aventuras para los fans de Batman y el universo DC.

Dawn of War IV

La estrategia en tiempo real volverá a PC en 2026 con Warhammer 40,000: Dawn of War IV, presentado en primicia mundial durante la Gamescom 2025. Esta nueva entrega promete combates masivos en el oscuro y sangriento universo del 41º milenio, con batallas épicas, ejércitos colosales y toda la brutalidad característica de la saga.

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV

Capcom ha sorprendido con una colaboración muy especial. Monster Hunter Wilds recibirá contenido de Final Fantasy XIV. Los jugadores podrán montar chocobos y disfrutar de nuevos elementos inspirados en el MMORPG de Square Enix. Este cruce de universos estará disponible a partir de finales de septiembre de 2025 en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Onimusha: Way of the sword

Capcom ha mostrado un nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword, centrado en enemigos únicos y escenarios extraños con un toque sobrenatural. Entre las novedades destaca la aparición de poderosos genma y rivales como Dōkyō, que se enfrentará al protagonista Miyamoto Musashi. La acción frenética y el tono oscuro siguen siendo las señas de identidad de esta esperada entrega que llegará en 2026.

Arknights: Enfield

El universo de Arknights se expande con Arknights: Endfield, un RPG 3D en tiempo real con elementos estratégicos. El título combina exploración, construcción y combates dinámicos en un mundo de ciencia ficción que busca trasladar la esencia del juego original a una experiencia más ambiciosa.

Europa Universalis V

Paradox Interactive y Paradox Tinto han presentado Europa Universalis V, la nueva entrega de la mítica saga de estrategia. Con fecha de lanzamiento para el 4 de noviembre de 2025, permitirá guiar el destino de naciones a lo largo de 500 años de historia. Con diplomacia más detallada, un sistema militar renovado y mayor profundidad económica, se perfila como la experiencia más ambiciosa de la franquicia.

Daemon X Machina Titanic Scion

Marvelous ha revelado que la demo de Daemon X Machina: Titanic Scion ya está disponible, ofreciendo los primeros nueve capítulos de la historia. Los jugadores podrán disfrutar del combate a toda velocidad en sus Arsenales personalizables, explorar el mundo abierto y probar el cooperativo con cross-play. Además, el progreso se transferirá al juego completo, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025.

VOID/BREAKER

Los amantes de la acción frenética ya pueden disfrutar de VOID/BREAKER, un roguelite FPS cargado de adrenalina. Con combates contra máquinas controladas por una IA hostil, armas modificables y destrucción del entorno, ofrece infinitas combinaciones para escapar de un ciclo interminable. El título ya está disponible en PC con Game Pass.

Temporada 2 Fallout

El apocalipsis continúa en la pequeña pantalla. La segunda temporada de Fallout llegará el 17 de diciembre de 2025. La aclamada serie de Prime Video volverá a mostrar un futuro devastado por la radiación y los conflictos humanos, con nuevas tramas, personajes y amenazas que mantendrán viva la tensión en este universo postnuclear.

Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes

Bethesda ha anunciado un nuevo capítulo para Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes, disponible el 4 de septiembre de 2025. Esta expansión llevará a Indy a los secretos del Imperio Romano, enfrentándose a mitos oscuros, al Culto de Mitra y a los siniestros planes del mismísimo Nerón. Además, se ha confirmado la llegada del juego a Switch 2, lo que permitirá a más jugadores unirse a la aventura.

Deadpool VR

El divertido mercenario da el salto a la realidad virtual con Marvel’s Deadpool VR, disponible el 18 de noviembre de 2025 en Meta Quest 3 y 3S. Los jugadores vivirán combates llenos de humor, parkour y armas absurdas en una aventura gamberra donde el objetivo es que el jugador no se aburra ni un solo segundo.

World of Tanks 2.0

El clásico bélico se renueva con la actualización World of Tanks 2.0, que llegará el 3 de septiembre de 2025. Con grandes mejoras jugables, novedades en el arsenal y mapas rediseñados, Wargaming promete el capítulo más ambicioso hasta la fecha en su exitoso juego de tanques.

John Carpenter's Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando se ha mostrado en la Gamescom con un nuevo vistazo a su acción cooperativa. Enfrentando hordas de criaturas grotescas y jefes gigantescos, el juego hace uso del motor Swarm Engine para recrear escenarios llenos de enemigos. Con soporte total para crossplay, es una propuesta ideal para los fans del terror ochentero y la acción desmedida.

Death by Scrolling

La Gamescom 2025 también ha sido el escenario de la premiere mundial de Death by Scrolling, un RPG de scroll vertical donde los jugadores deberán abrirse paso entre oleadas interminables de enemigos mientras intentan esquivar a la mismísima Parca. El objetivo es reunir los 10.000 dólares necesarios para pagar al barquero y salvar tu alma.

Zero Parades

El estudio ZA/UM, creadores de Disco Elysium, ha presentado Zero Parades, un CRPG táctico ambientado en un mundo de espionaje donde la verdad es más extraña que la ficción. Con su característico enfoque narrativo, promete una experiencia cargada de intriga política y dilemas morales.

Neverness To Everness (NET)

Hotta Studio reveló el gameplay trailer de Neverness to Everness, un RPG urbano de mundo abierto free-to-play. En él encarnas a un Cazador de Anomalías, explorando la ciudad, enfrentando enemigos y desentrañando los misterios que amenazan con devorarla. El juego llegará próximamente a PlayStation 5, PC, iOS y Android.

Unbeatable

El esperado Unbeatable sigue captando atención con su propuesta única de una aventura rítmica en un mundo donde la música es ilegal. Los jugadores acompañarán a Beat y su banda en una historia llena de emoción y rebeldía, donde cada nota es un acto de desafío.

Honor of Kings: World

Timi Studio de Tencent presentó el último gameplay trailer de Honor of Kings: World, un RPG de acción cooperativo de mundo abierto con un estilo fantástico y visualmente espectacular. El juego está en desarrollo para PC y plataformas móviles.

Delta Force

El clásico regresa con Delta Force, ahora como _shooter_ moderno multijugador gratuito en PS5. Incluye modos 32 vs. 32, Extraction y una campaña gratuita inspirada en Black Hawk Down. Además, los jugadores podrán obtener recompensas, skins exclusivas y participar en eventos de lanzamiento.

Ninja Gaiden 4

El regreso más esperado se ha hecho realidad: Ninja Gaiden 4 fue presentado con un espectacular tráiler bajo el lema "Where shadows fall, legends rise". Con un renovado apartado visual y un combate tan frenético como siempre, la saga promete renacer manteniendo la esencia que la convirtió en un referente. Ya está disponible para reservar en PlayStation, incluyendo la skin exclusiva Dark Dragon Descendant Yakumo.

Cinder City

La Gamescom 2025 ha sido el escenario de la revelación de Cinder City, un MMO táctico cooperativo en mundo abierto desarrollado en Unreal Engine 5. El tráiler mostró por primera vez a los jugadores enfrentándose en equipo en escenarios urbanos hiperrealistas, con una narrativa cinematográfica y un fuerte componente estratégico. El título aún está en desarrollo.

Time Takers

Time Takers es un shooter multijugador en tercera persona de acceso gratuito desarrollado por Mistil Games. El juego promete intensas batallas donde los jugadores se enfrentan en diversos mapas repletos de acción, en los que el tiempo se convierte en la moneda más valiosa. El juego llegará próximamente a PC, y se ha confirmado que se realizará un Steam Playtest para que los jugadores puedan probar la experiencia antes de su lanzamiento oficial.

Silent Hill f

Konami regresó con fuerza mostrando un nuevo tráiler de historia de Silent Hill f, ambientado en Japón. La protagonista, Hinako Shimizu, deberá sobrevivir en la inquietante ciudad de Ebisugaoka, envuelta en una espesa niebla y plagada de terrores grotescos. Un relato de horror donde parece que el terror psicológico tendrá un papel muy importante.

La Divina Commedia

Jyamma Games ha mostrado el tráiler revelación de La Divina Commedia, un juego de acción y aventura en tercera persona. En esta nueva propuesta, los jugadores empuñarán espadas poderosas para enfrentarse a jefes igualmente imponentes, adentrándose en un mundo lleno de desafíos y combates épicos que pondrán a prueba su destreza y estrategia.

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn es el próximo juego de survival horror en tercera persona desarrollado por Bloober Team. Los jugadores explorarán los restos del Sector A-0, utilizando equipo que desafía la gravedad para acceder a distintas áreas del edificio mientras este se deteriora. Además de enfrentarse a enemigos monstruosos, deberán resolver puzles ambientales y descubrir registros de audio que aportan contexto a la historia. El juego se lanzará en otoño de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

The Outer Worlds 2

Obsidian mostró un nuevo adelanto de The Outer Worlds 2, centrado en los compañeros que se unirán a la aventura en la colonia Arcadia. El tráiler destacó el tono sarcástico y humorístico de la saga, prometiendo nuevas armas, enemigos y la posibilidad de decidir entre unirte a tu tripulación o lanzarte en solitario al caos espacial.

InZOI Island Getaway

El popular simulador socialrecibe su expansión tropical con inZOI: Island Getaway, disponible desde el 20 de agosto de 2025. Los jugadores podrán disfrutar de playas paradisíacas, explorar islas exóticas y vivir el lujo en un nuevo entorno lleno de actividades.

Fate Trigger

Se presentó Fate Trigger, un hero shooter táctico free-to-play con estética anime. Actualmente se encuentra en beta cerrada, con acceso anticipado previsto para el primer trimestre de 2026.

The Seven Deadly Sins: Origin

La saga The Seven Deadly Sins regresa con un nuevo tráiler que invita a revivir las aventuras de Meliodas y su grupo en Britannia, manteniendo la épica y la acción propias del universo creado por Nakaba Suzuki.

Moonlighter 2: The Endless Vault

El RPG con toques roguelike Moonlighter 2 fue anunciado con el subtítulo The Endless Vault. Los jugadores deberán reconstruir un pueblo arruinado, explorar mazmorras en busca de reliquias y reinvertir lo ganado en el comercio local para devolver la esperanza a la comunidad.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

El esperado Bloodlines 2 tiene por fin fecha de lanzamiento, llegará el 21 de octubre de 2025. Ambientado en Seattle, pondrá a los jugadores en medio de una inminente guerra sobrenatural entre clanes vampíricos.

Enshrouded

La Gamescom ONL también presentó el tráiler mundial de Enshrouded, un survival RPG de mundo abierto que promete combates intensos y construcción de bases en una sociedad oscura y decadente.

Age of Empires IV: Edición Aniversario

Por primera vez en su historia, Age of Empires IV: Anniversary Edition llegará a PlayStation 5 el 4 de noviembre de 2025. El aclamado RTS ofrecerá campañas históricas, diez civilizaciones y controles optimizados para consola.

Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of the Forge

El segundo DLC de Kingdom Come: Deliverance II, titulado Legacy of the Forge, se lanzará el 9 de septiembre de 2025. En él, Henry deberá reconstruir y personalizar una forja en Kuttenberg, expandiendo sus habilidades de herrero y ganando un espacio propio dentro del mundo medieval.

Cult of the Lamb - Woolhaven

Cult of the Lamb se expande con el DLC Woolhaven, una ambiciosa expansión que lleva al cordero elegido a enfrentar los secretos de un dios perdido en lo alto de una montaña misteriosa. Nuevas zonas, enemigos y una historia más oscura esperan a los seguidores del culto.

World of Warcraft: Midnight

Blizzard cerró la presentación con el espectacular tráiler cinemático de World of Warcraft: Midnight, nuevo capítulo de la Worldsoul Saga. En esta expansión, Xal’atath y sus ejércitos del Vacío atacan Lunargenta, poniendo en jaque el futuro de Azeroth. Los jugadores deberán defender los reinos en una de las batallas más oscuras hasta ahora.

Project Espectrum

Se ha presentado el Story Teaser Trailer de Project Spectrum, un shooter de terror en primera persona desarrollado por Team Jade. Los jugadores explorarán un oscuro bosque lleno de anomalías monstruosas con habilidades sobrenaturales, enfrentándose a la violencia por cualquier medio necesario. Equipados con armas poderosas, deberán decidir si se convierten en el cazador o en la presa.

World of Tanks: HEAT

World of Tanks: HEAT es un juego PvP gratuito de combates vehiculares que combina habilidades heroicas y combates explosivos en equipo. Pilota tanques personalizables y desata habilidades de agente en batallas online de 10 contra 10, donde la guerra táctica se mezcla con la intensidad de un FPS.

Ghost of Yōtei: Canción de Venganza

En esta ocasión acompañarás a Atsu en una historia única de sanación y redención que va más allá de la venganza. Explora las vastas tierras de Ezo, domina nuevas armas y forja alianzas para desquitarte de la muerte de su familia a manos del Yōtei Six.

Resident Evil Requiem

Capcom ha mostrado un nuevo vistazo a Resident Evil Requiem, el próximo shooter de supervivencia y terror en tercera y primera persona de la franquicia. Los jugadores encarnarán a la analista del FBI Grace Ashcroft, quien debe regresar al brote en Raccoon City, descubriendo conexiones profundas con su madre y desentrañando un siniestro complot. Resident Evil Requiem se lanzará el 26 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Black Myth: Zhong Kui

Después de su gran éxito con Wukong, Game Science ha presentado el Reveal Trailer de Black Myth: Zhong Kui, un RPG de acción estilo souls. Los jugadores continuarán la historia del Destinado en un mundo inspirado en la mitología china, enfrentándose a desafíos, derrotando enemigos y revelando verdades ocultas.