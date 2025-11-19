'El Rey León' confirma su sorprendente regreso con una nueva precuela que nadie esperaba

Parece que se ha confirmado un nuevo capítulo que expandirá la historia clásica de Disney que es conocida por todo el mundo. Retomando la cronología de El Rey León, la nueva serie de cómics que publicará Dynamite buscará profundizar en la relación que existe entre padre e hijo, mostrando aún más el vínculo que se forja mientras Mufasa prepara a Simba para que algún día ocupe su lugar como rey.

Como podrás imaginar, esta nueva serie de cómics supone un cambio radical respecto al formato estándar de precuelas y secuelas al que el público está más acostumbrado, con varias continuaciones en vídeo protagonizadas por un Simba adulto o la película precuela de Mufasa que se estrenó en 2024. En cambio, esta nueva serie se centrará exclusivamente en una de las mayores virtudes del clásico original: la relación entre Mufasa y Simba, antes de que la tragedia los separara de manera irreversible.

Una nueva expansión del clásico de animación más icónico

Lo cierto es que parece una jugada maestra para los lectores de cómics que quieran disfrutar de esta serie con niños, ya que tanto la propia editorial como el guionista y dibujante Edwin Galmon la describen como apta para toda la familia. La sinopsis oficial y la portada dejan claro que esta historia está dirigida a quienes se enamoraron de ese aspecto clave del filme, así que es evidente que beberá mucho de la nostalgia.

Aquellos lectores que esperen una precuela tradicional podrían sorprenderse con las primeras páginas, que recrean de manera casi exacta una icónica escena de la obra maestra de Disney. Si bien en la película esta escena da paso al desarrollo del plan para asesinar a Mufasa, el cómic cambia a una escena con Mufasa y Zazu en la Roca del Rey. Esto podría dar una pista sobre lo que podría llegar a desarrollarse en esta precuela que llega en un formato tan diferente.

Portada del cómic The Lion King #1

En la película, la perspectiva alterna con frecuencia entre la historia de Simba y Mufasa y las intrigas de Scar con sus hienas. Si esta peculiar serie de cómics se centra exclusivamente en Mufasa, Nala y los demás personajes que evidentemente son clave en la vida de Simba, tiene el potencial de plantear un enfoque completamente diferente que realmente se sienta como un añadido.

Dado que cuenta con la aparición de muchos personajes que regresan junto a otros nuevos, parece una revisión de la película original. Dicho esto, teniendo en cuenta que la anterior incursión de Dynamite en la franquicia dio como resultado la mejor precuela de El Rey León que Disney haya podido realizar, existen motivos suficientes para entusiasmarse con la idea de este proyecto. El cómic The Lion King #1 ya está disponible a través de Dynamite Entertainment.