La segunda temporada de 'Fallout' resolverá un misterio clave de hace 15 años

La segunda temporada de Fallout parece que llegará a New Vegas, marcando una enorme diferencia para la franquicia que responderá a un interrogante que se planteó por primera vez con el lanzamiento del videojuego Fallout: New Vegas. Si bien la temporada inaugural introdujo nuevos personajes y escenarios, muchos rostros y lugares conocidos ya se han mostrado en el tráiler de la segunda temporada.

En Fallout: New Vegas, el jugador interactúa con varias facciones y toma decisiones que impactarán a New Vegas durante años. A los mandos, se convierte en un mensajero desenterrado en el pequeño pueblo de Goodsprings tras un intento de asesinato. Poco después, es enviado a Las Vegas en una misión para enfrentarse a Benny, su posible asesino.

New Vegas es el nuevo destino de la serie 'Fallout'

En este sentido, Fallout: New Vegas se ambienta en 2281, mientras que la serie de televisión Fallout sucede en el año 2296. Esto significa que, a priori, las líneas temporales de New Vegas y la nueva temporada estarían conectadas. De hecho, algunos personajes se adentrarán en una ciudad que aún debe enfrentarse con los efectos de las decisiones tomadas en New Vegas. Y es que la serie estaría a punto de convertir uno de los finales del videojuego en canon.

Con parte de la historia revelada en la primera temporada y algunos adelantos en el tráiler de la segunda, existe una idea bastante clara de la dirección que tomará la serie televisiva que adapta Fallout. Todo tiene relación con una opción de diálogo con un misionero de la RNC en New Vegas que revela que Shady Sands es la capital original de la RNC.

En la primera temporada de Fallout, un flashback revela que Shady Sands, el hogar de la infancia de Maximus, fue bombardeado. Pues bien, al final de la temporada Lucy le confirma a Maximus que Hank es responsable del ataque nuclear a Shady Sands. Dada la edad aproximada de Maximus y la cronología del juego y la serie de televisión, es probable que el bombardeo ocurriera poco después de los eventos de Fallout: New Vegas.

La eliminación de Shady Sands es un claro indicio de que ya no hay una gran presencia de la RNC en la zona, y su vulnerabilidad al ataque sugiere, en primer lugar, que perdieron la toma de la presa Hoover. Todo esto sugiere un desenlace que involucra a Mr. House. Los sucesos en Shady Sands probablemente descartan el final que afecta a la RNC. Dicho esto, la conclusión de Mr. House le da a la serie la mayor flexibilidad para explorar cada rincón de la historia de la franquicia. No solo ofrece la mejor solución para Las Vegas, sino también la opción más interesante desde una perspectiva narrativa.