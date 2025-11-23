La última gran película de superhéroes está en streaming y no te la puedes perder este fin de semana

Ambientada en una realidad alternativa con estética de los sesenta, esta nueva propuesta de Marvel nos mete de lleno en un mundo donde la ciencia avanza tan rápido que nadie tiene claro dónde están los límites.

Todo empieza con un experimento que, en teoría, debía ser rutinario… pero algo sale mal, y a partir de ahí las cosas comienzan a cambiar más de lo que cualquiera estaba preparado para asumir, con nuevas amenazas que llegan incluso desde más allá de su propio universo.

Así se presenta el reinicio de una de las sagas más icónicas de la franquicia de superhéroes más conocida del mundo, que después de dos reboots previos que pasaron sin pena ni gloria, llega con la intención de demostrar que, esta vez sí, a la tercera va la vencida.

Un reinicio que es realmente fantástico

En Los 4 Fantásticos: Los primeros pasos, la historia nos sitúa ante un equipo de héroes ya formado desde hace años, en el que Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm deben enfrentarse al temido Galactus, una amenaza cósmica capaz de devorar planetas enteros. La llegada de este enemigo, acompañada por su heraldo Silver Surfer, los pone contra las cuerdas cuando la aniquilación de la población terrícola se convierte en una posibilidad real.

A través de un controvertido intercambio, Galactus les ofrece una vía para evitar la destrucción, obligándolos a elegir entre aceptar sus condiciones (con todas sus consecuencias) o buscar una solución alternativa.

El reparto de Los 4 Fantásticos: Los primeros pasos está encabezado por Pedro Pascal, que interpreta a Reed Richards; Vanessa Kirby como Sue Storm; Joseph Quinn en el papel de Johnny Storm; y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. A ellos se suman Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Ralph Ineson, este último encargado de dar vida a Galactus.

Dónde ver esta película

En España, Los 4 Fantásticos: Los primeros pasos está disponible en Disney+para suscriptores. Además, puede alquilarse o comprarse en plataformas digitales como Amazon Prime Videoy Apple TV, entre otras.

Además de su estética retro y de la introducción de nuevos enfoques dentro del universo Marvel, la producción logró un impacto notable en cines: recaudó 521,9 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la décima película más taquillera de 2025 y en la entrega de los 4 Fantásticos con mayor recaudación hasta la fecha.

Tras el éxito en taquilla y la buena recepción del público, el estudio ya ha confirmado que habrá una segunda película centrada en la evolución del equipo. Sin embargo, antes de que esa secuela llegue a los cines, los personajes aparecerán en Avengers: Doomsday y en Avengers: Secret Wars, dos producciones que reunirán a varias líneas temporales del universo Marvel.