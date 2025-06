Cambia de Smart TV por mucho menos de lo que piensas gracias a esta oferta de Amazon

Televisores baratos hay muchos, pero si buscas uno de 55 pulgadas por menos de 300 euros que lleve Google TV, entonces el TCL 55V6C es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Además, es una apuesta segura si tenemos en cuenta que tiene más de 2.200 valoraciones, reseñas muy positivas y una nota media de 4 estrellas sobre 5. Por cierto, estamos hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento, así que, si finalmente decides comprarlo te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Vayamos a lo importante, el precio. Este televisor cuesta 449 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible por 299 euros en Amazon. No hace falta decir que es un chollo que no puedes dejar pasar, pocos televisores ofrecen tanto por tan poco. Y si lo que buscas es una Smart TV más grande, siempre puedes comprar el modelo de 65 (419 euros) o 75 pulgadas (499 euros).

Ahorra 150 euros comprando el TCL 55V6C en Amazon

Esta Smart TV tiene modo juego TLC

Esta Smart TV tiene un panel HVA de 55 pulgadas con resolución 4K UHD. Estamos hablando de una nueva generación de paneles VA que destaca por ofrecen un alto contraste, menor consumo energético y mejores ángulos de visión. Además, es compatible con HDR10 y HLG, dos tecnologías que mejoran la calidad de imagen para que sea más realista. En el apartado de audio soporta Dolby Atmos, así que podrás disfrutar de sonido envolvente.

Cabe mencionar que esta Smart TV no solo es ideal para ver películas y series, sino también para conectar una consola de última generación. Tiene modo juego y al activarlo se reduce el tiempo de respuesta a la vez que optimiza la calidad de imagen de manera automática. Tampoco podía faltar VRR (frecuencia de actualización variable).

A nivel de conectividad está a la altura de lo esperado y no decepciona. Incorpora x3 HDMI, x1 USB, x1 Ethernet, x1 salida de audio digital óptica, x2 entradas RF, x1 ranura CI, Bluetooth y Wi-Fi. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, al llevar Google TV permite acceder a las principales plataformas de streaming así como a una amplia variedad de aplicaciones.

Aprovecha que el TCL 55V6C está disponible por tan solo 299 euros y no lo dejes escapar. Su combinación de diseño moderno, prestaciones y precio hace que sea un acierto. Llegados a este punto, no hace falta decir que este televisor tiene las tres B: bueno, bonito y barato.

