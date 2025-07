Ya está aquí el Prime Day 2025 y Amazon ha tirado el precio de este móvil por debajo de los 210 euros

El Prime Day 2025 ha dado comienzo con grandes descuentos en una amplia variedad de productos. Por ejemplo, el CMF Phone 2 Pro de 128 GB, un móvil de gama media que salió a la venta a finales de abril de este año, está disponible por tan solo 209 euros en Amazon. Nunca antes había estado tan barato, así que es un buen momento para comprarlo. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para merece la pena hacerse con este smartphone.

Si bien hay muchos smartphones por menos de 210 euros, no todos están a la altura del CMF Phone 2 Pro. Este móvil cuenta con una serie de características que lo convierten en una opción muy atractiva, empezando por el sistema operativo Nothing OS 3.0, que tiene una interfaz minimalista e intuitiva. Además, al contrario que otros móviles, este incluye una funda para evitar el desgaste y pequeños golpes.

Hazte con el CMF Phone 2 Pro de 128 GB por 209 euros

Una de las principales razones para decantarse por el CMF Phonr 2 Pro es su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas. Es un panel que ofrece colores vibrantes y negros profundos. Además tiene un pico de brillo máximo de hasta 3.000 nits, y esto quiere decir que se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol. A esto hay que añadir soporta para HDR10+ 120 Hz de tasa de refresco.

Nothing ha ido a lo seguro y para que el móvil ofrezca un buen rendimiento se ha decantado por el procesador MediaTek Dimensity 7300 Pro, un chip que ha demostrado ser eficiente y potente. No solo da la talla a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones, sino también en videojuegos. Por lo tanto, si sueles usar el móvil a modo de consola portátil, este no te decepcionará. A nivel de RAM y almacenamiento, cuenta con 8 GB y 128 GB respectivamente. Esto último se puede ampliar con una tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico, podríamos decir que el CMF Phone 2 Pro está a la altura de lo esperado. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2x y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Esta configuración le otorga una gran versatilidad. En el frontal una cámara de 16 megapíxeles que cumple con creces.

Si quieres cambiar de móvil y buscas uno que sea muy equilibrado y asequible, sin duda el CMF Phone 2 Pro es una apuesta segura. Además, Nothing garantiza hasta tres grandes actualizaciones del sistema operativo, por lo que en un principio tendría que recibir hasta Android 18.

